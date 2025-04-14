Ужин без сковородки: баклажаны, запечённые с фантазией

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте всё, что вы знали о роллах. Сегодня — без риса, без рыбы, без нори. Встречайте: овощные рулеты с баклажанами — лёгкая, яркая и полезная альтернатива классическим роллам, которая подойдёт как для праздничного стола, так и для ужина "на скорую руку".

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Баклажановые рулетики

В чём фишка

Главный ингредиент — тонко нарезанные слайсы баклажана. Их нужно обжарить или запечь до мягкости. Лучше запекать — так рулеты получаются менее жирными. Баклажан не просто вкусен, но и полезен: в нём магний, витамин С, клетчатка, калий и марганец.

Начинка — на любой вкус

Выбирайте то, что вам ближе:

Классика: творожный сыр + грецкие орехи + чеснок

Пикантный вариант: жареные грибы с луком и сыром

Вегетарианский микс: овощное рагу, хумус, песто или даже фасоль

Добавьте свежей зелени — и начинка заиграет новыми красками.

Соус решает всё

Хороший соус способен сделать блюдо ярче:

соевый — к грибной или овощной начинке

йогуртовый с зеленью — освежает и делает вкус легче

терияки — идеально сочетается с орехами и сладковатой ноткой

Лайфхаки для занятых

Запекайте баклажаны — это быстрее и полезнее

Используйте готовые пасты: хумус, песто, аджику

Замените майонез на йогурт или сыр — вкус останется, калорий будет меньше

Овощные роллы с баклажанами — это когда вкусно, быстро и с заботой о здоровье. А ещё - красиво!

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.



