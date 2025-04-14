Ужин без сковородки: баклажаны, запечённые с фантазией

Забудьте всё, что вы знали о роллах. Сегодня — без риса, без рыбы, без нори. Встречайте: овощные рулеты с баклажанами — лёгкая, яркая и полезная альтернатива классическим роллам, которая подойдёт как для праздничного стола, так и для ужина "на скорую руку".
Главный ингредиент — тонко нарезанные слайсы баклажана. Их нужно обжарить или запечь до мягкости. Лучше запекать — так рулеты получаются менее жирными. Баклажан не просто вкусен, но и полезен: в нём магний, витамин С, клетчатка, калий и марганец.
Выбирайте то, что вам ближе:
Классика: творожный сыр + грецкие орехи + чеснок
Пикантный вариант: жареные грибы с луком и сыром
Вегетарианский микс: овощное рагу, хумус, песто или даже фасоль
Добавьте свежей зелени — и начинка заиграет новыми красками.
Хороший соус способен сделать блюдо ярче:
соевый — к грибной или овощной начинке
йогуртовый с зеленью — освежает и делает вкус легче
терияки — идеально сочетается с орехами и сладковатой ноткой
Запекайте баклажаны — это быстрее и полезнее
Используйте готовые пасты: хумус, песто, аджику
Замените майонез на йогурт или сыр — вкус останется, калорий будет меньше
Овощные роллы с баклажанами — это когда вкусно, быстро и с заботой о здоровье. А ещё - красиво!
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
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