Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Берлине полиции удалось накрыть своеобразный притон разврата… — писала газета Новости дня 15 апреля 1904 года
Трезвый, но уже подозреваемый: как защититься от ошибки прибора на дороге
Спрос больше не драйвер: что происходит с российской экономикой
Мечта о пышных ягодицах стала реальностью — без боли
Обычная привычка в душе портит кожу и волосы каждый день
От посудомойки до wi-fi: 5 женских изобретений, которые изменили мир
Сначала тишина, потом — грохот: необычный ритм главной достопримечательности Умбрии
Пушистый детектив: как узнать, сколько недель котёнку
Как разбудить спящую орхидею: простые советы для здоровья ваших растений

Пасха без мифов: сколько яиц нужно красить на самом деле

1:30
Еда

Приближается Пасха — время весеннего очищения и радостных хлопот. Дом надо вымыть до блеска, подобрать идеальный рецепт кулича и пасхи, закупить продукты и, конечно, определиться: сколько яиц красить? И вот тут многие вспоминают о "магическом" числе 13.

пасха
Фото: Freepik by pvproductions is licensed under Рublic domain
пасха

Существует поверье, что на Пасху нужно окрашивать ровно 13 яиц — якобы это особый символ. Говорят, что таким количеством символизируют 12 апостолов и Иисуса Христа. Эта традиция активно обсуждается в семьях, а многие даже убеждены, что именно так "правильно".

Но так ли это на самом деле?

Церковь: не канон, а выдумка

Отец Феодорит в интервью честно признаёт: это всего лишь народное суеверие.

"Нет, это суеверие. Я крашу не меньше 40", — с улыбкой добавляет он.

Сколько яиц красить — решаете вы

Нет строгих правил. Не нужно подстраиваться под мифы или традиции, если они не имеют под собой основания. Всё зависит от ваших планов и аппетита:

  • Хотите — красьте 13

  • Нужно больше — красьте хоть 40

  • Остались силы на одно — красьте одно

Главное — не забыть про смысл праздника и не выбрасывать продукты. Яиц должно быть столько, сколько вы действительно съедите или сможете подарить.

Пасха — не про цифры, а про тепло, свет и доброту, с которой вы делитесь с близкими.

Уточнения

Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Военные новости
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Здоровье
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно Аудио 
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи
Еда и рецепты
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Последние материалы
Пасха без мифов: сколько яиц нужно красить на самом деле
Трезвый, но уже подозреваемый: как защититься от ошибки прибора на дороге
Спрос больше не драйвер: что происходит с российской экономикой
Мечта о пышных ягодицах стала реальностью — без боли
Обычная привычка в душе портит кожу и волосы каждый день
От посудомойки до wi-fi: 5 женских изобретений, которые изменили мир
Сначала тишина, потом — грохот: необычный ритм главной достопримечательности Умбрии
Пушистый детектив: как узнать, сколько недель котёнку
Как разбудить спящую орхидею: простые советы для здоровья ваших растений
Екатерина Стриженова поздравила дочь с днём рождения: выросла без нянь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.