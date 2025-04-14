Пасха без мифов: сколько яиц нужно красить на самом деле

Приближается Пасха — время весеннего очищения и радостных хлопот. Дом надо вымыть до блеска, подобрать идеальный рецепт кулича и пасхи, закупить продукты и, конечно, определиться: сколько яиц красить? И вот тут многие вспоминают о "магическом" числе 13.
Существует поверье, что на Пасху нужно окрашивать ровно 13 яиц — якобы это особый символ. Говорят, что таким количеством символизируют 12 апостолов и Иисуса Христа. Эта традиция активно обсуждается в семьях, а многие даже убеждены, что именно так "правильно".
Отец Феодорит в интервью честно признаёт: это всего лишь народное суеверие.
"Нет, это суеверие. Я крашу не меньше 40", — с улыбкой добавляет он.
Нет строгих правил. Не нужно подстраиваться под мифы или традиции, если они не имеют под собой основания. Всё зависит от ваших планов и аппетита:
Хотите — красьте 13
Нужно больше — красьте хоть 40
Остались силы на одно — красьте одно
Главное — не забыть про смысл праздника и не выбрасывать продукты. Яиц должно быть столько, сколько вы действительно съедите или сможете подарить.
Пасха — не про цифры, а про тепло, свет и доброту, с которой вы делитесь с близкими.
Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.
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Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.