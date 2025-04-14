Пасха без мифов: сколько яиц нужно красить на самом деле

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Приближается Пасха — время весеннего очищения и радостных хлопот. Дом надо вымыть до блеска, подобрать идеальный рецепт кулича и пасхи, закупить продукты и, конечно, определиться: сколько яиц красить? И вот тут многие вспоминают о "магическом" числе 13.

Фото: Freepik by pvproductions is licensed under Рublic domain пасха

Существует поверье, что на Пасху нужно окрашивать ровно 13 яиц — якобы это особый символ. Говорят, что таким количеством символизируют 12 апостолов и Иисуса Христа. Эта традиция активно обсуждается в семьях, а многие даже убеждены, что именно так "правильно".

Но так ли это на самом деле?

Церковь: не канон, а выдумка

Отец Феодорит в интервью честно признаёт: это всего лишь народное суеверие.

"Нет, это суеверие. Я крашу не меньше 40", — с улыбкой добавляет он.

Сколько яиц красить — решаете вы

Нет строгих правил. Не нужно подстраиваться под мифы или традиции, если они не имеют под собой основания. Всё зависит от ваших планов и аппетита:

Хотите — красьте 13

Нужно больше — красьте хоть 40

Остались силы на одно — красьте одно

Главное — не забыть про смысл праздника и не выбрасывать продукты. Яиц должно быть столько, сколько вы действительно съедите или сможете подарить.

Пасха — не про цифры, а про тепло, свет и доброту, с которой вы делитесь с близкими.

Уточнения

Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.



