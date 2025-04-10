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Не только лосось: 7 рыб, которые дадут фору по омега-3

2:08
Еда

Лосось — звезда ресторанных меню и лидер по содержанию омега-3 жирных кислот. Но если смотреть шире, то не он один достоин оваций. Существует как минимум семь видов рыбы, способных конкурировать с лососем по пользе — и даже обойти его по доступности.

Две жареные рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by pompi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Две жареные рыбы

Кто в списке полезных

Вот рыбы, богатые омега-3, которые легко найдутся на прилавках:

  • Сом

  • Скумбрия

  • Сельдь

  • Сардины

  • Анчоусы

  • Тунец

  • Кефаль

И первое место среди них по праву можно отдать сому.

Почему сом — это не просто альтернатива

Сом не только вкусный, но и невероятно полезный. В его мясе — целый набор витаминов: A, D, E, K, C, а также магний, кальций, фосфор и, конечно, омега-3 и омега-6 жирные кислоты.

Его мясо нежное, жирное, легко усваивается и почти не содержит мелких костей. Гурманы особенно ценят мясо с головы сома — оно считается самым вкусным. А при правильной обработке сом подходит как для запекания, так и для тушения, варки и гриля.

Кроме того, сом помогает:

  • укрепить кожу и волосы,

  • поддерживать пищеварительную и нервную системы,

  • регулировать уровень сахара в крови,

  • улучшать иммунитет.

Как готовить, чтобы не потерять пользу

Чтобы омега-3 сохранялись, рыбу лучше запекать или варить. А вот жарка — не худший способ, особенно если добавить немного растительного или сливочного масла. По словам экспертов, жир помогает усвоить полезные вещества, активируя ферменты поджелудочной железы.

А как быть с токсичностью

Некоторые крупные рыбы, как тунец, накапливают метилртуть. Поэтому беременным и детям рекомендуют ограничить порции. Безопаснее выбирать сельдь, сардины и форель — в них и омега-3 достаточно, и вреда меньше.

Главное правило — есть рыбу хотя бы два раза в неделю. И неважно, будет ли это лосось, сом или анчоусы — каждая из них принесёт пользу.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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