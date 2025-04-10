Не только лосось: 7 рыб, которые дадут фору по омега-3

Лосось — звезда ресторанных меню и лидер по содержанию омега-3 жирных кислот. Но если смотреть шире, то не он один достоин оваций. Существует как минимум семь видов рыбы, способных конкурировать с лососем по пользе — и даже обойти его по доступности.
Вот рыбы, богатые омега-3, которые легко найдутся на прилавках:
Сом
Скумбрия
Сельдь
Сардины
Анчоусы
Тунец
Кефаль
И первое место среди них по праву можно отдать сому.
Сом не только вкусный, но и невероятно полезный. В его мясе — целый набор витаминов: A, D, E, K, C, а также магний, кальций, фосфор и, конечно, омега-3 и омега-6 жирные кислоты.
Его мясо нежное, жирное, легко усваивается и почти не содержит мелких костей. Гурманы особенно ценят мясо с головы сома — оно считается самым вкусным. А при правильной обработке сом подходит как для запекания, так и для тушения, варки и гриля.
Кроме того, сом помогает:
укрепить кожу и волосы,
поддерживать пищеварительную и нервную системы,
регулировать уровень сахара в крови,
улучшать иммунитет.
Чтобы омега-3 сохранялись, рыбу лучше запекать или варить. А вот жарка — не худший способ, особенно если добавить немного растительного или сливочного масла. По словам экспертов, жир помогает усвоить полезные вещества, активируя ферменты поджелудочной железы.
Некоторые крупные рыбы, как тунец, накапливают метилртуть. Поэтому беременным и детям рекомендуют ограничить порции. Безопаснее выбирать сельдь, сардины и форель — в них и омега-3 достаточно, и вреда меньше.
Главное правило — есть рыбу хотя бы два раза в неделю. И неважно, будет ли это лосось, сом или анчоусы — каждая из них принесёт пользу.
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
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