ТОП-5 блюд, которые предпочитают готовить холостяки

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

У холостяков, как правило, одно правило: поесть быстро, вкусно и желательно из того, что есть в холодильнике.

Фото: https://www.flickr.com/photos/54423233@N05/13916201522/ by Matthew Murdoch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак, яичница

И если это можно приготовить в одной сковородке — вообще огонь. Вот ТОП блюд одиноких мужчин.

1. Жареная картошка с чем угодно

Почему в топе:

Картошка — доступна всегда, а сковородка — у всех.

Можно добавить что угодно: яйца, сосиски, лук, грибы, тушёнку.

Готовка простая, вкус — почти ресторанный (особенно с хрустящей корочкой).

Любимая классика с запахом свободы и поджаренной корочки.

2. Яичница/омлет с добавками

Почему в топе:

Спасатель утра, вечера и вообще в любой непонятной ситуации.

Вариативность без границ: сыр, колбаса, зелень, помидоры, остатки ужина.

Готовится за 5 минут. И почти не надо мыть посуду.

Главное — не забыть выключить плиту.

3. Пельмени

Почему в топе:

Холостяцкая "божья еда".

Кинул в воду — и пошёл по делам. Через 10 минут ужин готов.

Сметана, кетчуп, соевый соус, чесночное масло — пельмени принимают всё.

Идеальны в морозилке, когда "не хочется ничего".

4. Макароны по-флотски/просто с чем-нибудь

Почему в топе:

Сытно, дёшево, бесконечное поле для фантазии.

Варианты: с тушёнкой, с сыром, с яйцом, с овощами, с соусом из "всего подряд".

Одно блюдо — куча порций.

Идеально, когда не хочешь готовить завтра.

5. Бутерброды на сковороде (горячие)

Почему в топе:

Быстро, вкусно, и будто шаурма от шефа.

Ломтик хлеба + что угодно сверху + сыр — и на сковородку.

Получается "мини-пицца", "панини", "тёплый тост" — называй как хочешь.

А иногда даже вкуснее, чем из кафе.

Холостяцкая кухня — это не про гурманство, а про изобретательность, минимализм и вкус к жизни. Главное — чтобы было вкусно, сытно и по-мужски честно. А если надо — из тех же ингредиентов можно собрать романтический ужин… вдруг холостяцкая жизнь пойдёт на спад.