Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Торговая война выходит из-под контроля: США ввели рекордные пошлины 104% на импорт из Китая
Почему лишний вес убивает? 16 опасных заболеваний могут появиться из-за ожирения
Тёплая грядка — как сделать самому и не облажаться
Романтика мото-подростков СССР: запах бензина и свободы
10 тысяч рублей за мат: Анастасия Волочкова объяснила, почему её возмутила инициатива депутата
Как не остаться без пенсии: секреты минимального страхового стажа, о которых молчат
Заразная зевота — странная привычка или признак эмоционального интеллекта
Грядка ухожена, а плодов нет: три причины, из-за которых тыква не завязывает плоды
Когда хочется простого и вкусного — на помощь приходят зразы с сырной начинкой

ТОП-5 блюд, которые предпочитают готовить холостяки

2:16
Еда

У холостяков, как правило, одно правило: поесть быстро, вкусно и желательно из того, что есть в холодильнике.

Завтрак, яичница
Фото: https://www.flickr.com/photos/54423233@N05/13916201522/ by Matthew Murdoch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Завтрак, яичница

И если это можно приготовить в одной сковородке — вообще огонь. Вот ТОП блюд одиноких мужчин.

1. Жареная картошка с чем угодно

Почему в топе:

  • Картошка — доступна всегда, а сковородка — у всех.
  • Можно добавить что угодно: яйца, сосиски, лук, грибы, тушёнку.
  • Готовка простая, вкус — почти ресторанный (особенно с хрустящей корочкой).

Любимая классика с запахом свободы и поджаренной корочки.

2. Яичница/омлет с добавками

Почему в топе:

  • Спасатель утра, вечера и вообще в любой непонятной ситуации.
  • Вариативность без границ: сыр, колбаса, зелень, помидоры, остатки ужина.
  • Готовится за 5 минут. И почти не надо мыть посуду.

Главное — не забыть выключить плиту.

3. Пельмени

Почему в топе:

  • Холостяцкая "божья еда".
  • Кинул в воду — и пошёл по делам. Через 10 минут ужин готов.
  • Сметана, кетчуп, соевый соус, чесночное масло — пельмени принимают всё.

Идеальны в морозилке, когда "не хочется ничего".

4. Макароны по-флотски/просто с чем-нибудь

Почему в топе:

  • Сытно, дёшево, бесконечное поле для фантазии.
  • Варианты: с тушёнкой, с сыром, с яйцом, с овощами, с соусом из "всего подряд".
  • Одно блюдо — куча порций.

Идеально, когда не хочешь готовить завтра.

5. Бутерброды на сковороде (горячие)

Почему в топе:

  • Быстро, вкусно, и будто шаурма от шефа.
  • Ломтик хлеба + что угодно сверху + сыр — и на сковородку.
  • Получается "мини-пицца", "панини", "тёплый тост" — называй как хочешь.

А иногда даже вкуснее, чем из кафе.

Холостяцкая кухня — это не про гурманство, а про изобретательность, минимализм и вкус к жизни. Главное — чтобы было вкусно, сытно и по-мужски честно. А если надо — из тех же ингредиентов можно собрать романтический ужин… вдруг холостяцкая жизнь пойдёт на спад.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Экономика и бизнес
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них Аудио 
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Точка отсчёта — звонок. Финал — Киев. А между ними — война и тёплый ковер Марк Ульянов Сводка с фронта: под Белгородом пропали около 200 боевиков ВСУ, Запад хочет поделить Чёрное море Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Последние материалы
Торговая война выходит из-под контроля: США ввели рекордные пошлины 104% на импорт из Китая
Почему лишний вес убивает? 16 опасных заболеваний могут появиться из-за ожирения
Точка отсчёта — звонок. Финал — Киев. А между ними — война и тёплый ковер
Романтика мото-подростков СССР: запах бензина и свободы
Тёплая грядка — как сделать самому и не облажаться
10 тысяч рублей за мат: Анастасия Волочкова объяснила, почему её возмутила инициатива депутата
Как не остаться без пенсии: секреты минимального страхового стажа, о которых молчат
Заразная зевота — странная привычка или признак эмоционального интеллекта
Когда хочется простого и вкусного — на помощь приходят зразы с сырной начинкой
Грядка ухожена, а плодов нет: три причины, из-за которых тыква не завязывает плоды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.