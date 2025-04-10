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Секретный соус для идеальных спагетти без лишних калорий: готовим с йогуртом и грибами

1:59
Еда

Рецепт спагетти с соусом из высокобелкового йогурта и грибов — идеальное блюдо для тех, кто стремится к здоровому питанию, не тратя много времени на готовку.

Спагетти с грибами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спагетти с грибами

Ищете способ наслаждаться пастой, сохраняя при этом сбалансированный рацион? Попробуйте рецепт спагетти с высокобелковым йогуртом и грибным соусом. Это блюдо не только вкусное, но и полезное!

Белки и углеводы — два ключевых макроэлемента, которые играют важную роль в сбалансированном питании. Белок необходим для роста и восстановления мышц, производства ферментов и поддержания иммунной системы. Углеводы же являются основным источником энергии для организма, особенно при интенсивных физических нагрузках, таких как аэробные тренировки и силовые упражнения. Баланс этих двух компонентов важен для общего здоровья и эффективности в повседневной жизни.

Спагетти с йогуртом и грибным соусом

Ингредиенты

  • 250 г спагетти из цельнозерновой муки
  • 200 г шампиньонов, нарезанных ломтиками
  • 200 г процеженного йогурта (2% жирности)
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых
  • 1 ч. л. оливкового масла
  • 50 г пармезана (по желанию)
  • Соль
  • Свежемолотый перец по вкусу
  • 1 ч. л. сушёного тимьяна

Приготовление

  1. Отварите спагетти согласно инструкциям на упаковке и слейте воду.
  2. В большой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте чеснок и шампиньоны в течение 5-7 минут до мягкости.
  3. Уменьшите огонь, добавьте йогурт и хорошо перемешайте. Приправьте солью, перцем и тимьяном.
  4. Добавьте спагетти в сковороду и тщательно перемешайте, чтобы покрылись соусом.
  5. Подавайте с пармезаном (по желанию) для дополнительного вкуса.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
 

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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