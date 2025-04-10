Секретный соус для идеальных спагетти без лишних калорий: готовим с йогуртом и грибами

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт спагетти с соусом из высокобелкового йогурта и грибов — идеальное блюдо для тех, кто стремится к здоровому питанию, не тратя много времени на готовку.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спагетти с грибами

Ищете способ наслаждаться пастой, сохраняя при этом сбалансированный рацион? Попробуйте рецепт спагетти с высокобелковым йогуртом и грибным соусом. Это блюдо не только вкусное, но и полезное!

Белки и углеводы — два ключевых макроэлемента, которые играют важную роль в сбалансированном питании. Белок необходим для роста и восстановления мышц, производства ферментов и поддержания иммунной системы. Углеводы же являются основным источником энергии для организма, особенно при интенсивных физических нагрузках, таких как аэробные тренировки и силовые упражнения. Баланс этих двух компонентов важен для общего здоровья и эффективности в повседневной жизни.

Спагетти с йогуртом и грибным соусом

Ингредиенты

250 г спагетти из цельнозерновой муки

200 г шампиньонов, нарезанных ломтиками

200 г процеженного йогурта (2% жирности)

2 зубчика чеснока, измельчённых

1 ч. л. оливкового масла

50 г пармезана (по желанию)

Соль

Свежемолотый перец по вкусу

1 ч. л. сушёного тимьяна

Приготовление

Отварите спагетти согласно инструкциям на упаковке и слейте воду. В большой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте чеснок и шампиньоны в течение 5-7 минут до мягкости. Уменьшите огонь, добавьте йогурт и хорошо перемешайте. Приправьте солью, перцем и тимьяном. Добавьте спагетти в сковороду и тщательно перемешайте, чтобы покрылись соусом. Подавайте с пармезаном (по желанию) для дополнительного вкуса.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.





Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

