Готовим идеальный десерт для постного стола: морковный пирог, который получается нежнейшим

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

В Великий пост многие сталкиваются с трудностями при выборе десертов, соответствующих строгим ограничениям. Морковный пирог без яиц и молока — прекрасная альтернатива традиционным сладким блюдам.

Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковный торт

Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и не требует редких ингредиентов, что делает его доступным для всех. Благодаря сочетанию сладкой моркови и ароматных грецких орехов, пирог обладает неповторимым вкусом, который понравится всем членам семьи. Он идеально подходит для чаепития в любое время дня и соответствует постным требованиям.

Для приготовления морковного пирога понадобятся следующие ингредиенты:

150 г муки

8 столовых ложек растительного масла

1 стакан сахара

1 стакан фруктового сока (апельсиновый, яблочный или другой)

150 г грецких орехов

1 чайная ложка разрыхлителя

1 пакетик ванильного сахара

Щепотка соли

1 средняя морковь

Пошаговый рецепт морковного пирога:

Подготовьте грецкие орехи. Обжарьте их в духовке до золотистого цвета, затем измельчите большую часть в блендере, оставив несколько орехов для украшения. Смешайте жидкую основу. В глубокой миске соедините растительное масло с сахаром, добавьте фруктовый сок и хорошо перемешайте до однородности. Натрите морковь. Натрите морковь на мелкой терке и добавьте к жидкой основе вместе с измельченными орехами. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Соедините сухие ингредиенты. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и щепотку соли. Постепенно введите сухие ингредиенты в основную массу, аккуратно вымешивая, чтобы избежать комочков. Выпекайте пирог. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите тесто в форму для выпечки, смазанную маслом, и выпекайте около 40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой. Остудите и украсьте. После выпекания дайте пирогу полностью остыть. Украсьте его оставшимися орехами и посыпьте сахарной пудрой для декора.

Уточнения

Морковный торт — торт, содержащий морковь, смешанную с тестом.

