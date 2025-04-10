Готовим идеальный десерт для постного стола: морковный пирог, который получается нежнейшим

В Великий пост многие сталкиваются с трудностями при выборе десертов, соответствующих строгим ограничениям. Морковный пирог без яиц и молока — прекрасная альтернатива традиционным сладким блюдам.
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Морковный торт
Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и не требует редких ингредиентов, что делает его доступным для всех. Благодаря сочетанию сладкой моркови и ароматных грецких орехов, пирог обладает неповторимым вкусом, который понравится всем членам семьи. Он идеально подходит для чаепития в любое время дня и соответствует постным требованиям.
Для приготовления морковного пирога понадобятся следующие ингредиенты:
150 г муки
8 столовых ложек растительного масла
1 стакан сахара
1 стакан фруктового сока (апельсиновый, яблочный или другой)
150 г грецких орехов
1 чайная ложка разрыхлителя
1 пакетик ванильного сахара
Щепотка соли
1 средняя морковь
Пошаговый рецепт морковного пирога:
Подготовьте грецкие орехи. Обжарьте их в духовке до золотистого цвета, затем измельчите большую часть в блендере, оставив несколько орехов для украшения.
Смешайте жидкую основу. В глубокой миске соедините растительное масло с сахаром, добавьте фруктовый сок и хорошо перемешайте до однородности.
Натрите морковь. Натрите морковь на мелкой терке и добавьте к жидкой основе вместе с измельченными орехами. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Соедините сухие ингредиенты. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и щепотку соли. Постепенно введите сухие ингредиенты в основную массу, аккуратно вымешивая, чтобы избежать комочков.
Выпекайте пирог. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите тесто в форму для выпечки, смазанную маслом, и выпекайте около 40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.
Остудите и украсьте. После выпекания дайте пирогу полностью остыть. Украсьте его оставшимися орехами и посыпьте сахарной пудрой для декора.