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Готовим идеальный десерт для постного стола: морковный пирог, который получается нежнейшим

2:22
Еда

В Великий пост многие сталкиваются с трудностями при выборе десертов, соответствующих строгим ограничениям. Морковный пирог без яиц и молока — прекрасная альтернатива традиционным сладким блюдам.

Морковный торт
Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковный торт

Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и не требует редких ингредиентов, что делает его доступным для всех. Благодаря сочетанию сладкой моркови и ароматных грецких орехов, пирог обладает неповторимым вкусом, который понравится всем членам семьи. Он идеально подходит для чаепития в любое время дня и соответствует постным требованиям.

Для приготовления морковного пирога понадобятся следующие ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 8 столовых ложек растительного масла
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан фруктового сока (апельсиновый, яблочный или другой)
  • 150 г грецких орехов
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • Щепотка соли
  • 1 средняя морковь

Пошаговый рецепт морковного пирога:

  1. Подготовьте грецкие орехи. Обжарьте их в духовке до золотистого цвета, затем измельчите большую часть в блендере, оставив несколько орехов для украшения.
  2. Смешайте жидкую основу. В глубокой миске соедините растительное масло с сахаром, добавьте фруктовый сок и хорошо перемешайте до однородности.
  3. Натрите морковь. Натрите морковь на мелкой терке и добавьте к жидкой основе вместе с измельченными орехами. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  4. Соедините сухие ингредиенты. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и щепотку соли. Постепенно введите сухие ингредиенты в основную массу, аккуратно вымешивая, чтобы избежать комочков.
  5. Выпекайте пирог. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите тесто в форму для выпечки, смазанную маслом, и выпекайте около 40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.
  6. Остудите и украсьте. После выпекания дайте пирогу полностью остыть. Украсьте его оставшимися орехами и посыпьте сахарной пудрой для декора.

Уточнения

Морковный торт — торт, содержащий морковь, смешанную с тестом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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