Секрет идеального печенья: всего 3 ингредиента для нежного, мягкого и полезного десерта

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Это мягкое овсяное печенье из всего трех ингредиентов — здоровый и питательный перекус, который идеально подходит для тех, кто выбирает десерты без излишков жира и сахара, а также для всех, кто хочет отказаться от магазинных сладостей. В основе этого печенья — полезное сочетание йогурта и овса, которое дарит ему нежность и питательность.

Фото: flickr.com by tomatoes and friends, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ печенье

Йогурт обогащает печенье белком и пробиотиками, а овес добавляет клетчатку, способствующую длительному чувству сытости. Шоколадные капли придают приятный сладкий вкус и делают печенье отличным выбором для любого времени дня.

Если вы предпочитаете более натуральные добавки, замените шоколадные капли изюмом или другими измельченными сухофруктами. Для разнообразия можно добавить немного корицы и ложку меда, которые придадут выпечке новые вкусовые оттенки, рекомендует ow.gr.

Как приготовить идеальное мягкое печенье

Формируйте печенье в виде небольших шариков, напоминающих трюфели, а не классическое печенье, чтобы каждый кусочек был более нежным.

Овсянка используется в виде овсяной муки с разрыхлителем. Вы можете приготовить ее самостоятельно, измельчив овсяные хлопья, добавив разрыхлитель и просеяв смесь. На каждые 500 г овсянки добавляйте 1 столовую ложку разрыхлителя.

Рецепт мягкого овсяного печенья из трех ингредиентов

130 г йогурта

90 г овсянки

50 г шоколадных капель

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. В миске смешайте йогурт, овсянку и шоколадные капли до получения однородной массы. Сформируйте небольшие круглые печенья и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 12-15 минут до золотистого цвета. Дайте печенью остыть, и наслаждайтесь его нежным вкусом!

Уточнения

Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.

