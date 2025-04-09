Сукралоза, стевия или ксилит? Диетолог объясняет, как выбрать идеальный подсластитель

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди отказываются от сахара, но все еще хотят наслаждаться сладкими блюдами и напитками. В таких случаях на помощь приходят различные подсластители. Но какой из них самый лучший?

Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стевия

Диетолог Элейн Морейра в разговоре с бразильским изданием gazetasp.com.br подчеркивает, что выбор подсластителя зависит от ваших целей и предпочтений. Каждый тип подсластителя имеет свои особенности и предназначение.

Сукралоза - отличный выбор для тех, кто хочет снизить потребление сахара, не теряя сладости. Этот искусственный подсластитель не содержит калорий и имеет приятный сладкий вкус с минимальной горечью. Однако некоторые люди могут ощущать легкий химический привкус. Ксилит - натуральный подсластитель, получаемый из растительных источников. Он содержит меньше калорий, чем сахар, и имеет схожий вкус. Ксилит также полезен для здоровья зубов и помогает поддерживать низкий уровень сахара в крови. Однако его употребление в больших количествах может вызвать проблемы с пищеварением. Стевия - натуральный и некалорийный подсластитель, который получают из листьев растения Stevia rebaudiana. Она обладает выраженным сладким вкусом и не имеет побочных эффектов, связанных с сахаром. Стевия считается безопасной для здоровья и может иметь дополнительные полезные свойства, такие как противодиабетическое и противораковое действие. Однако у некоторых людей может возникнуть горечь от стевии. Эритрит - еще один натуральный подсластитель, который имеет мягкий и не слишком сладкий вкус. Он идеально подходит для тех, кто предпочитает менее выраженный сладкий вкус. Sweet Natural - смесь натуральных подсластителей, которая помогает избежать горечи, характерной для некоторых видов стевии. Она сохраняет все полезные свойства натуральных ингредиентов и обеспечивает приятный сладкий вкус.

Выбор подсластителя зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Если вы хотите снизить калорийность рациона, выбирайте ксилит или сукралозу. Для тех, кто предпочитает натуральные продукты, подойдут стевия или Sweet Natural.

Важно помнить, что даже натуральные подсластители могут иметь побочные эффекты при чрезмерном употреблении. Поэтому всегда следуйте рекомендациям специалистов и не забывайте о разнообразии в рационе.

Уточнения

Подсласти́тели — добавки, используемые для придания сладкого вкуса.



Ксилит или Ксилитол, CH 2 OH(CHOH) 3 CH 2 OH — многоатомный спирт (пентанпентаол), натуральный сахарозаменитель.



Сте́вия (лат. Stévia) — род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные, включающий в себя около 260 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и Центральной Америке, на север вплоть до Мексики.



