Сукралоза, стевия или ксилит? Диетолог объясняет, как выбрать идеальный подсластитель

Многие люди отказываются от сахара, но все еще хотят наслаждаться сладкими блюдами и напитками. В таких случаях на помощь приходят различные подсластители. Но какой из них самый лучший?
Диетолог Элейн Морейра в разговоре с бразильским изданием gazetasp.com.br подчеркивает, что выбор подсластителя зависит от ваших целей и предпочтений. Каждый тип подсластителя имеет свои особенности и предназначение.
Выбор подсластителя зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Если вы хотите снизить калорийность рациона, выбирайте ксилит или сукралозу. Для тех, кто предпочитает натуральные продукты, подойдут стевия или Sweet Natural.
Важно помнить, что даже натуральные подсластители могут иметь побочные эффекты при чрезмерном употреблении. Поэтому всегда следуйте рекомендациям специалистов и не забывайте о разнообразии в рационе.
Подсласти́тели — добавки, используемые для придания сладкого вкуса.
Ксилит или Ксилитол, CH2OH(CHOH)3CH2OH — многоатомный спирт (пентанпентаол), натуральный сахарозаменитель.
Сте́вия (лат. Stévia) — род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные, включающий в себя около 260 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и Центральной Америке, на север вплоть до Мексики.
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