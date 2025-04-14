Жёлтые пасхальные яйца из ромашки и куркумы — просто и красиво

Хочешь красивые пасхальные яйца без искусственных красителей? Это проще, чем кажется. Яркие, солнечные, соломенные — жёлтые оттенки можно получить с помощью обычных специй и трав, которые есть почти на каждой кухне.
Специалисты назвали три натуральных способа окрашивания, и они не только безопасны, но и придают яйцам неповторимый природный шарм.
Добавь 2-3 столовые ложки куркумы в кастрюлю с водой. Положи туда яйца и вари 10-15 минут. Куркума даёт насыщенный, солнечно-жёлтый цвет, будто ты варил яйца в жидком золоте.
Используй только светлую шелуху, без тёмных фрагментов. Вари в ней яйца, и получится мягкий соломенный цвет с лёгким карамельным отливом. Идеально для тех, кто любит приглушённые, природные тона.
Залей 2-3 пакетика ромашкового чая кипятком, дай настояться, а затем отвари в этом настое яйца. Получится очень светлый, тёплый оттенок, а сама процедура наполнит кухню лёгким травяным ароматом.
После варки не вынимай яйца сразу — оставь их в отваре минимум на час, а лучше — на ночь в холодильнике.
Высуши бумажным полотенцем и смажь растительным маслом — будет красиво блестеть!
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
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