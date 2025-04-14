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Не корочка, а броня? Вы просто не использовали пар

1:51
Еда

Хрустящая золотистая корочка — то, о чём мечтает каждый, кто включает духовку. Но на деле всё часто заканчивается иначе: верх подгорел, середина сырая, низ — как уголь. Почему так происходит и как это исправить, рассказал шеф-повар Александр Растунин.

Шор-гогал
Фото: commons.wikimedia.org by Liya Pyatakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шор-гогал

Температура — всему голова

Главная ошибка — печь "на глаз".

У каждого теста — свой температурный режим:

  • Дрожжевое тесто — 170-175°C

  • Бисквит — 160-170°C

  • Слоёное — 140-150°C

  • Песочное — 160-170°C

И да, ингредиенты должны быть не из холодильника, а комнатной температуры — иначе выпечка будет вести себя непредсказуемо.

Центр, а не верх или низ

Где стоит ваш противень? Если не по центру духовки — проблемы почти гарантированы.

Растунин советует:

  • Ставьте противень строго посередине

  • Если подгорает низ — подложите дополнительный пустой противень снизу

  • Если страдает верх — сделайте то же самое сверху

Так вы защитите выпечку от прямого жара и получите равномерный результат.

Пар — не враг, а помощник

Особенно при выпечке дрожжевого или слоёного теста.

Советует Растунин:

"Используйте пульверизатор. Перед выпеканием слегка опрыскайте духовку и саму заготовку. Пар помогает тесту подняться и даёт красивую пышность."

Подовый камень — лучший друг духовки

Если хотите профессиональный результат — купите подовый камень. Он медленно и равномерно отдаёт тепло, стабилизирует температуру и не даёт краям гореть.

А ещё - используйте силиконизированную бумагу и откажитесь от тонких противней: они часто перегреваются и портят низ.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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