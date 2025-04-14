Не корочка, а броня? Вы просто не использовали пар

Хрустящая золотистая корочка — то, о чём мечтает каждый, кто включает духовку. Но на деле всё часто заканчивается иначе: верх подгорел, середина сырая, низ — как уголь. Почему так происходит и как это исправить, рассказал шеф-повар Александр Растунин.
Главная ошибка — печь "на глаз".
У каждого теста — свой температурный режим:
Дрожжевое тесто — 170-175°C
Бисквит — 160-170°C
Слоёное — 140-150°C
Песочное — 160-170°C
И да, ингредиенты должны быть не из холодильника, а комнатной температуры — иначе выпечка будет вести себя непредсказуемо.
Где стоит ваш противень? Если не по центру духовки — проблемы почти гарантированы.
Растунин советует:
Ставьте противень строго посередине
Если подгорает низ — подложите дополнительный пустой противень снизу
Если страдает верх — сделайте то же самое сверху
Так вы защитите выпечку от прямого жара и получите равномерный результат.
Особенно при выпечке дрожжевого или слоёного теста.
Советует Растунин:
"Используйте пульверизатор. Перед выпеканием слегка опрыскайте духовку и саму заготовку. Пар помогает тесту подняться и даёт красивую пышность."
Если хотите профессиональный результат — купите подовый камень. Он медленно и равномерно отдаёт тепло, стабилизирует температуру и не даёт краям гореть.
А ещё - используйте силиконизированную бумагу и откажитесь от тонких противней: они часто перегреваются и портят низ.
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Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.