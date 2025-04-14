Плов, а не каша: как дома приготовить блюдо, достойное казана

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов — это не рис с мясом. Это искусство. И главная ошибка, по словам шеф-повара Павла Шолохова, — когда вместо ароматного блюда получается липкая каша.

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Он рассказал, как в домашних условиях, без казана и костра, приготовить рассыпчатый плов, который не стыдно подать даже на праздник.

Главное — кастрюля, а не сковорода

Плов на плите вполне реален.

Только вот кастрюлю надо выбирать правильно:

Широкая, с толстым дном и стенками

Низкая, но с большим диаметром

Без крышки — вместо неё фольга с отверстиями, чтобы уходила влага

"Чем больше диаметр и толще дно — тем равномернее прогрев. Это важно, если хотите избежать каши", — объясняет Шолохов.

Что внутри

Классическая основа:

Рис (лучше длиннозерный)

Мясо — баранина, говядина или курица

Морковь и лук

Чеснок и специи — зира, барбарис, куркума

Все ингредиенты обжариваются и укладываются слоями. Воды — строго по рису. Перебор — и рис расползётся. Недолив — и сгорит.

Вода — дело тонкое

"Чуть больше воды — и вы получаете кашу. Это тот случай, когда опыт важнее рецепта", — говорит шеф.

Плов нужно не мешать в процессе, а дать ему дойти под фольгой. Через 15-20 минут — выключить огонь и дать настояться ещё минут 10. Вот тогда вкус раскрывается по-настоящему.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.



