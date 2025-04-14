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Пышный, сочный, цитрусовый: этот манник собирает комплименты

1:53
Еда

Хочется простого, ароматного и душевного десерта к чаю? Попробуй апельсиновый манник — он прост в приготовлении, получается сочным и ярким, а ещё радует даже тех, кто обычно не ест манку.

Манник
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манник

Готовится без заморочек, а результат — будто из семейной кулинарной тетради.

Что понадобится:

  • 1 стакан манной крупы

  • 1 стакан кефира (2,5%)

  • 1 стакан сахара

  • 3 ст. л. муки

  • 1 крупный апельсин (с цедрой)

  • 2 куриных яйца

  • 1 ст. л. разрыхлителя

  • Щепотка соли

  • Щепотка молотого кардамона

Как готовить:

  1. Залей манку кефиром и оставь на 30 минут — пусть набухнет.

  2. В это время взбей яйца с сахаром и солью до лёгкой пены.

  3. Соедини яичную смесь с манкой, перемешай.

  4. Добавь натёртый апельсин с цедрой и кардамон — будет тот самый цитрусовый аромат.

  5. Всыпь муку и разрыхлитель, перемешай до однородности.

  6. Вылей тесто в форму, смазанную маслом.

  7. Выпекай при 160°C 35-45 минут, до румяной корочки.

Секреты вкуса:

  • Для текстуры и насыщенности можно добавить орехи, изюм или курагу.

  • После выпечки припороши пудрой или полей апельсиновой глазурью — будет красиво и нарядно.

  • Хочешь ещё пышнее? Просто просей муку перед добавлением.

А что по нутриентам

На 100 г получится примерно:

  • 200-250 ккал

  • 4-5 г белка

  • 3-5 г жира

  • 35-45 г углеводов

  • 1-2 г клетчатки

  • До 100 мг кальция

Апельсин делает вкус насыщенным и дарит витамин C — полезно и приятно!

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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