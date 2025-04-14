Пышный, сочный, цитрусовый: этот манник собирает комплименты

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется простого, ароматного и душевного десерта к чаю? Попробуй апельсиновый манник — он прост в приготовлении, получается сочным и ярким, а ещё радует даже тех, кто обычно не ест манку.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Манник

Готовится без заморочек, а результат — будто из семейной кулинарной тетради.

Что понадобится:

1 стакан манной крупы

1 стакан кефира (2,5%)

1 стакан сахара

3 ст. л. муки

1 крупный апельсин (с цедрой)

2 куриных яйца

1 ст. л. разрыхлителя

Щепотка соли

Щепотка молотого кардамона

Как готовить:

Залей манку кефиром и оставь на 30 минут — пусть набухнет. В это время взбей яйца с сахаром и солью до лёгкой пены. Соедини яичную смесь с манкой, перемешай. Добавь натёртый апельсин с цедрой и кардамон — будет тот самый цитрусовый аромат. Всыпь муку и разрыхлитель, перемешай до однородности. Вылей тесто в форму, смазанную маслом. Выпекай при 160°C 35-45 минут, до румяной корочки.

Секреты вкуса:

Для текстуры и насыщенности можно добавить орехи, изюм или курагу.

После выпечки припороши пудрой или полей апельсиновой глазурью — будет красиво и нарядно.

Хочешь ещё пышнее? Просто просей муку перед добавлением.

А что по нутриентам

На 100 г получится примерно:

200-250 ккал

4-5 г белка

3-5 г жира

35-45 г углеводов

1-2 г клетчатки

До 100 мг кальция

Апельсин делает вкус насыщенным и дарит витамин C — полезно и приятно!

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

