Пышный, сочный, цитрусовый: этот манник собирает комплименты

Хочется простого, ароматного и душевного десерта к чаю? Попробуй апельсиновый манник — он прост в приготовлении, получается сочным и ярким, а ещё радует даже тех, кто обычно не ест манку.
Готовится без заморочек, а результат — будто из семейной кулинарной тетради.
1 стакан манной крупы
1 стакан кефира (2,5%)
1 стакан сахара
3 ст. л. муки
1 крупный апельсин (с цедрой)
2 куриных яйца
1 ст. л. разрыхлителя
Щепотка соли
Щепотка молотого кардамона
Залей манку кефиром и оставь на 30 минут — пусть набухнет.
В это время взбей яйца с сахаром и солью до лёгкой пены.
Соедини яичную смесь с манкой, перемешай.
Добавь натёртый апельсин с цедрой и кардамон — будет тот самый цитрусовый аромат.
Всыпь муку и разрыхлитель, перемешай до однородности.
Вылей тесто в форму, смазанную маслом.
Выпекай при 160°C 35-45 минут, до румяной корочки.
Для текстуры и насыщенности можно добавить орехи, изюм или курагу.
После выпечки припороши пудрой или полей апельсиновой глазурью — будет красиво и нарядно.
Хочешь ещё пышнее? Просто просей муку перед добавлением.
На 100 г получится примерно:
200-250 ккал
4-5 г белка
3-5 г жира
35-45 г углеводов
1-2 г клетчатки
До 100 мг кальция
Апельсин делает вкус насыщенным и дарит витамин C — полезно и приятно!
Манник — пирог из манной крупы.
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