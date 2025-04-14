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Забудь про курицу: вот какое мясо на самом деле считается диетическим

1:28
Еда

Если ты думаешь, что правильное питание — это куриная грудка и ничего больше, приготовься пересмотреть взгляды. Специалисты Роспотребнадзора назвали другие виды мяса, которые не просто диетические, но ещё и гипоаллергенные, полезные и… вкусные.

курица
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
курица

И самое интересное — в топе нет ни курицы, ни индейки.

Что такое диетическое мясо

Это мясо, которое:

  • Богато белком и витаминами

  • Содержит мало жира и калорий

  • Подходит при заболеваниях сердца, почек и ЖКТ

  • Легко усваивается и не вызывает аллергию

Такое мясо можно и нужно включать в рацион, особенно если вы следите за фигурой или восстанавливаетесь после болезни.

Кто в списке

Вот неполный, но весьма любопытный список:

  • Кролик — чемпион по усвояемости и гипоаллергенности

  • Телятина — нежная, лёгкая и очень питательная

  • Конина — редкая, но суперполезная: богата железом и почти не содержит жира

  • Оленина — диетическое мясо с "лесным" вкусом, идеальна для гурманов

  • Индейка и курица — да, тоже в списке, но не на первых местах

А как готовить

Даже самое полезное мясо можно испортить жаркой в масле. Чтобы не потерять ценные свойства, выбирайте:

  • Тушение

  • Варку

  • Запекание в духовке

  • Готовку на пару

И не забудьте про овощи. Они — лучший союзник диетического мяса.

Уточнения

Крольча́тина — мясо кроликов при употреблении в пищу. Крольчатина имеет хорошие вкусовые и кулинарные свойства, легко усваивается и считается диетической. Мясо кроликов рекомендуется для людей, страдающих кардиологическими заболеваниями, гипертонией, ожирением, заболеваниями желудка, печени и кишечника, атеросклерозом и малокровием. Наиболее высокого качества крольчатину получают от так называемых «мясных» пород кроликов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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