Забудь про курицу: вот какое мясо на самом деле считается диетическим

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ты думаешь, что правильное питание — это куриная грудка и ничего больше, приготовься пересмотреть взгляды. Специалисты Роспотребнадзора назвали другие виды мяса, которые не просто диетические, но ещё и гипоаллергенные, полезные и… вкусные.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain курица

И самое интересное — в топе нет ни курицы, ни индейки.

Что такое диетическое мясо

Это мясо, которое:

Богато белком и витаминами

Содержит мало жира и калорий

Подходит при заболеваниях сердца, почек и ЖКТ

Легко усваивается и не вызывает аллергию

Такое мясо можно и нужно включать в рацион, особенно если вы следите за фигурой или восстанавливаетесь после болезни.

Кто в списке

Вот неполный, но весьма любопытный список:

Кролик — чемпион по усвояемости и гипоаллергенности

Телятина — нежная, лёгкая и очень питательная

Конина — редкая, но суперполезная: богата железом и почти не содержит жира

Оленина — диетическое мясо с "лесным" вкусом, идеальна для гурманов

Индейка и курица — да, тоже в списке, но не на первых местах

А как готовить

Даже самое полезное мясо можно испортить жаркой в масле. Чтобы не потерять ценные свойства, выбирайте:

Тушение

Варку

Запекание в духовке

Готовку на пару

И не забудьте про овощи. Они — лучший союзник диетического мяса.

Уточнения

Крольча́тина — мясо кроликов при употреблении в пищу. Крольчатина имеет хорошие вкусовые и кулинарные свойства, легко усваивается и считается диетической. Мясо кроликов рекомендуется для людей, страдающих кардиологическими заболеваниями, гипертонией, ожирением, заболеваниями желудка, печени и кишечника, атеросклерозом и малокровием. Наиболее высокого качества крольчатину получают от так называемых «мясных» пород кроликов.

