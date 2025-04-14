Забудь про курицу: вот какое мясо на самом деле считается диетическим

Если ты думаешь, что правильное питание — это куриная грудка и ничего больше, приготовься пересмотреть взгляды. Специалисты Роспотребнадзора назвали другие виды мяса, которые не просто диетические, но ещё и гипоаллергенные, полезные и… вкусные.
И самое интересное — в топе нет ни курицы, ни индейки.
Это мясо, которое:
Богато белком и витаминами
Содержит мало жира и калорий
Подходит при заболеваниях сердца, почек и ЖКТ
Легко усваивается и не вызывает аллергию
Такое мясо можно и нужно включать в рацион, особенно если вы следите за фигурой или восстанавливаетесь после болезни.
Вот неполный, но весьма любопытный список:
Кролик — чемпион по усвояемости и гипоаллергенности
Телятина — нежная, лёгкая и очень питательная
Конина — редкая, но суперполезная: богата железом и почти не содержит жира
Оленина — диетическое мясо с "лесным" вкусом, идеальна для гурманов
Индейка и курица — да, тоже в списке, но не на первых местах
Даже самое полезное мясо можно испортить жаркой в масле. Чтобы не потерять ценные свойства, выбирайте:
Тушение
Варку
Запекание в духовке
Готовку на пару
И не забудьте про овощи. Они — лучший союзник диетического мяса.
Крольча́тина — мясо кроликов при употреблении в пищу. Крольчатина имеет хорошие вкусовые и кулинарные свойства, легко усваивается и считается диетической. Мясо кроликов рекомендуется для людей, страдающих кардиологическими заболеваниями, гипертонией, ожирением, заболеваниями желудка, печени и кишечника, атеросклерозом и малокровием. Наиболее высокого качества крольчатину получают от так называемых «мясных» пород кроликов.
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