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Готов за 30 минут и к чему угодно: соус, который спасёт ужин

1:34
Еда

Этот соус не нуждается в представлении. Насыщенный, ароматный, с домашним вкусом — он превращает обычную пасту в уютный ужин, а гречку или рис — в настоящее блюдо «как у бабушки». И что особенно приятно — готовится просто и быстро, без заморочек.

Фарш
Фото: Own work by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фарш

Что понадобится:

  • 900 г свиного фарша

  • 1 морковь

  • 1 луковица

  • 1 болгарский перец

  • 5 спелых помидоров

  • 3 ст. л. сметаны (20%)

  • 1 ст. л. томатной пасты

  • 250 мл воды

  • Соль и перец — по вкусу

  • Растительное масло — для жарки

Как готовить:

  1. Мелко нарежьте лук, морковь и перец, обжарьте их на растительном масле до мягкости.

  2. Добавьте нарезанные помидоры и потомите пару минут.

  3. Всыпьте фарш, перемешайте и обжаривайте до рассыпчатости и лёгкой румяности.

  4. Введите томатную пасту, сметану и воду, добавьте специи.

  5. Перемешайте и тушите на слабом огне 15 минут, пока соус не загустеет и не станет однородным.

С чем есть

  • Идеально с пастой — классика!

  • Вкусно с пюре, гречкой или рисом

  • Подходит для мясных запеканок

  • Отлично дополняет овощные блюда

Хочешь полегче

Замените свинину на говядину или курицу, сметану — на натуральный йогурт, а масло — на антипригарную сковороду и чуть-чуть воды. Получится вкусно, но уже с меньшим количеством калорий.

Уточнения

Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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