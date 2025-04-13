Готов за 30 минут и к чему угодно: соус, который спасёт ужин

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот соус не нуждается в представлении. Насыщенный, ароматный, с домашним вкусом — он превращает обычную пасту в уютный ужин, а гречку или рис — в настоящее блюдо «как у бабушки». И что особенно приятно — готовится просто и быстро, без заморочек.

Фото: Own work by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фарш

Что понадобится:

900 г свиного фарша

1 морковь

1 луковица

1 болгарский перец

5 спелых помидоров

3 ст. л. сметаны (20%)

1 ст. л. томатной пасты

250 мл воды

Соль и перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Как готовить:

Мелко нарежьте лук, морковь и перец, обжарьте их на растительном масле до мягкости. Добавьте нарезанные помидоры и потомите пару минут. Всыпьте фарш, перемешайте и обжаривайте до рассыпчатости и лёгкой румяности. Введите томатную пасту, сметану и воду, добавьте специи. Перемешайте и тушите на слабом огне 15 минут, пока соус не загустеет и не станет однородным.

С чем есть

Идеально с пастой — классика!

Вкусно с пюре, гречкой или рисом

Подходит для мясных запеканок

Отлично дополняет овощные блюда

Хочешь полегче

Замените свинину на говядину или курицу, сметану — на натуральный йогурт, а масло — на антипригарную сковороду и чуть-чуть воды. Получится вкусно, но уже с меньшим количеством калорий.

Уточнения

Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



