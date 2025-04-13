Готов за 30 минут и к чему угодно: соус, который спасёт ужин

Этот соус не нуждается в представлении. Насыщенный, ароматный, с домашним вкусом — он превращает обычную пасту в уютный ужин, а гречку или рис — в настоящее блюдо «как у бабушки». И что особенно приятно — готовится просто и быстро, без заморочек.
900 г свиного фарша
1 морковь
1 луковица
1 болгарский перец
5 спелых помидоров
3 ст. л. сметаны (20%)
1 ст. л. томатной пасты
250 мл воды
Соль и перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Мелко нарежьте лук, морковь и перец, обжарьте их на растительном масле до мягкости.
Добавьте нарезанные помидоры и потомите пару минут.
Всыпьте фарш, перемешайте и обжаривайте до рассыпчатости и лёгкой румяности.
Введите томатную пасту, сметану и воду, добавьте специи.
Перемешайте и тушите на слабом огне 15 минут, пока соус не загустеет и не станет однородным.
Идеально с пастой — классика!
Вкусно с пюре, гречкой или рисом
Подходит для мясных запеканок
Отлично дополняет овощные блюда
Замените свинину на говядину или курицу, сметану — на натуральный йогурт, а масло — на антипригарную сковороду и чуть-чуть воды. Получится вкусно, но уже с меньшим количеством калорий.
Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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