Пробовать маринад? Это не смелость, а прямая дорога к инфекциям

Мясо промариновали, жар готов, запах сводит с ума… Но токсиколог Михаил Кутушов предупреждает: на этом этапе можно допустить фатальную ошибку, которая испортит не только ужин, но и здоровье.
Врач заявил: категорически запрещено пробовать сырое мясо в маринаде. И нет, это не паранойя — в таком мясе вполне могут быть паразиты, и риск заражения высокий.
Пробовать мясо до жарки
Поливать шашлык маринадом во время готовки
Складывать готовый шашлык в ту же посуду, где было сырое мясо
Готовить соусы на основе маринада
В сыром мясе могут остаться яйца паразитов или бактерии, которые погибают только при температуре не ниже 74°C внутри куска. А значит, даже капля сырого маринада — это потенциальная угроза.
Использовать отдельные ёмкости для сырого и готового мяса
Мыть руки, ножи, разделочные доски после контакта с маринадом
Проверять температуру мяса — лучше термометром, чем на глаз
Так вы не только приготовите вкусный шашлык, но и не рискуете лечь с температурой после пикника.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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