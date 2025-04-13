Пробовать маринад? Это не смелость, а прямая дорога к инфекциям

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо промариновали, жар готов, запах сводит с ума… Но токсиколог Михаил Кутушов предупреждает: на этом этапе можно допустить фатальную ошибку, которая испортит не только ужин, но и здоровье.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain маринад

Врач заявил: категорически запрещено пробовать сырое мясо в маринаде. И нет, это не паранойя — в таком мясе вполне могут быть паразиты, и риск заражения высокий.

Что делать строго нельзя:

Пробовать мясо до жарки

Поливать шашлык маринадом во время готовки

Складывать готовый шашлык в ту же посуду, где было сырое мясо

Готовить соусы на основе маринада

Почему это опасно

В сыром мясе могут остаться яйца паразитов или бактерии, которые погибают только при температуре не ниже 74°C внутри куска. А значит, даже капля сырого маринада — это потенциальная угроза.

Что делать правильно:

Использовать отдельные ёмкости для сырого и готового мяса

Мыть руки, ножи, разделочные доски после контакта с маринадом

Проверять температуру мяса — лучше термометром, чем на глаз

Так вы не только приготовите вкусный шашлык, но и не рискуете лечь с температурой после пикника.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



