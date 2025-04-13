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Пробовать маринад? Это не смелость, а прямая дорога к инфекциям

1:14
Еда

Мясо промариновали, жар готов, запах сводит с ума… Но токсиколог Михаил Кутушов предупреждает: на этом этапе можно допустить фатальную ошибку, которая испортит не только ужин, но и здоровье.

маринад
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
маринад

Врач заявил: категорически запрещено пробовать сырое мясо в маринаде. И нет, это не паранойя — в таком мясе вполне могут быть паразиты, и риск заражения высокий.

Что делать строго нельзя:

  • Пробовать мясо до жарки

  • Поливать шашлык маринадом во время готовки

  • Складывать готовый шашлык в ту же посуду, где было сырое мясо

  • Готовить соусы на основе маринада

Почему это опасно

В сыром мясе могут остаться яйца паразитов или бактерии, которые погибают только при температуре не ниже 74°C внутри куска. А значит, даже капля сырого маринада — это потенциальная угроза.

Что делать правильно:

  • Использовать отдельные ёмкости для сырого и готового мяса

  • Мыть руки, ножи, разделочные доски после контакта с маринадом

  • Проверять температуру мяса — лучше термометром, чем на глаз

Так вы не только приготовите вкусный шашлык, но и не рискуете лечь с температурой после пикника.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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