Творожная пасха без форм, но с любовью — от бабушек СССР

Творожная пасха по-советски. Не ресторанная, не вырезанная из силикона, а домашняя, плотная, как объятия бабушки, без всяких формочек.
Всё просто: творог, марля, груз и забота.
Ни форм, ни понтов — только вкус и смысл
В СССР пасочницы были редкостью. А если и были — где-то на верхней полке серванта, рядом с хрустальной вазой.
Но бабушки не терялись:
Главное — форму обернуть марлей, загрузить творожную массу, придавить гнётом, и отправить на ночь в холодильник, в ведро, в таз, куда угодно.
Ингредиенты простые, но с душой
Процесс
Кулич был не просто сладким блюдом
Он стоял на столе как символ праздника, заботы и веры.
Никакие формы и выпечка на пару не заменят того, как бабушка пробовала массу пальцем. И пусть сама пасха немного кривая, плотная, без "ХВ" сверху — но та самая, родная.
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