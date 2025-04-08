Творожная пасха без форм, но с любовью — от бабушек СССР

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожная пасха по-советски. Не ресторанная, не вырезанная из силикона, а домашняя, плотная, как объятия бабушки, без всяких формочек.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Humphreys, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пасха

Всё просто: творог, марля, груз и забота.

Ни форм, ни понтов — только вкус и смысл

В СССР пасочницы были редкостью. А если и были — где-то на верхней полке серванта, рядом с хрустальной вазой.

Но бабушки не терялись:

в дело шли эмалированные миски, дуршлаги, банки из-под майонеза, кастрюли, даже банки из-под кефира.

Главное — форму обернуть марлей, загрузить творожную массу, придавить гнётом, и отправить на ночь в холодильник, в ведро, в таз, куда угодно.

Ингредиенты простые, но с душой

Творог — домашний, не из магазина. Мог быть кисловатый — и это только плюс.

Сметана — не 15%, а "та, которую ложка стоит".

Масло сливочное — из бумаги, а не пластика.

Сахар — по вкусу и "на глаз".

Изюм — промытый, с характером. Иногда заменялся курагой или орехами.

Иногда — яйца, ваниль, чуть соли. А кто-то добавлял цедру лимона или даже щепотку детской любви.

Процесс

Всё перетиралось через сито, вручную, ложкой, с терпением. Потом взбивалось — без миксеров, деревянной ложкой по кругу. Выкладывалось в марлю, формировалось в "башню" или "кирпичик". Сверху — гнёт: банка с огурцами, камень с дачи, утюг. Ночь в прохладе — и утром снимаешь марлю, а там — чудо.

Кулич был не просто сладким блюдом

Он стоял на столе как символ праздника, заботы и веры.

Никакие формы и выпечка на пару не заменят того, как бабушка пробовала массу пальцем. И пусть сама пасха немного кривая, плотная, без "ХВ" сверху — но та самая, родная.