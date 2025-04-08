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Творожная пасха без форм, но с любовью — от бабушек СССР

1:58
Еда

Творожная пасха по-советски. Не ресторанная, не вырезанная из силикона, а домашняя, плотная, как объятия бабушки, без всяких формочек.

пасха
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Humphreys, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пасха

Всё просто: творог, марля, груз и забота.

Ни форм, ни понтов — только вкус и смысл

В СССР пасочницы были редкостью. А если и были — где-то на верхней полке серванта, рядом с хрустальной вазой.

Но бабушки не терялись:

  • в дело шли эмалированные миски, дуршлаги, банки из-под майонеза, кастрюли, даже банки из-под кефира.

Главное — форму обернуть марлей, загрузить творожную массу, придавить гнётом, и отправить на ночь в холодильник, в ведро, в таз, куда угодно.

Ингредиенты простые, но с душой

  • Творог — домашний, не из магазина. Мог быть кисловатый — и это только плюс.
  • Сметана — не 15%, а "та, которую ложка стоит".
  • Масло сливочное — из бумаги, а не пластика.
  • Сахар — по вкусу и "на глаз".
  • Изюм — промытый, с характером. Иногда заменялся курагой или орехами.
  • Иногда — яйца, ваниль, чуть соли. А кто-то добавлял цедру лимона или даже щепотку детской любви.

Процесс

  1. Всё перетиралось через сито, вручную, ложкой, с терпением.
  2. Потом взбивалось — без миксеров, деревянной ложкой по кругу.
  3. Выкладывалось в марлю, формировалось в "башню" или "кирпичик".
  4. Сверху — гнёт: банка с огурцами, камень с дачи, утюг.
  5. Ночь в прохладе — и утром снимаешь марлю, а там — чудо.

Кулич был не просто сладким блюдом

Он стоял на столе как символ праздника, заботы и веры.

Никакие формы и выпечка на пару не заменят того, как бабушка пробовала массу пальцем. И пусть сама пасха немного кривая, плотная, без "ХВ" сверху — но та самая, родная.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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