Рекордный десерт: самое большое пасхальное яйцо Creme Egg поражает своими размерами

Шоколадные мастера из Cadbury World в Бирмингеме представили свое новое творение — самое большое в мире пасхальное яйцо Creme Egg.
По словам работников фабрики, высота этого удивительного лакомства достигает трех футов, что примерно соответствует росту императорского пингвина. Яйцо полностью повторяет классический дизайн Creme Egg и украшено фирменной оберткой из фиолетовой, золотой и красной фольги.
Однако внутри этого гигантского деликатеса скрывается настоящая находка — 45 кг тягучей помадки. Для сравнения, такой вес имеет новорожденная лошадь.
Над созданием этого колоссального шедевра трудились шоколатье Терри Коллинз и Дон Дженкс. На кропотливую работу ушло два с половиной дня.
"Мы хотели создать что-то уникальное и запоминающееся для этой Пасхи, а что может быть более символичным, чем кремовое яйцо? Воспроизведение всеми любимого Creme Egg в таком масштабе стало настоящим вызовом, и мы очень рады, что наша идея воплотилась в жизнь", — поделилась своими впечатлениями Дон Дженкс.
Это не первый раз, когда мастера Cadbury World радуют своих посетителей масштабными шоколадными проектами. В прошлом году Дон Дженкс и шоколатье Донна Олубан воссоздали первый магазин Cadbury, использовав более 600 плиток молочного шоколада Dairy Milk. Этот проект был посвящен 200-летнему юбилею компании.
На создание этого шедевра ушло пять дней. Высота изделия составила 85 см, а вес — 30 кг, что равноценно 667 стандартным батончикам Cadbury Dairy Milk.
А на Рождество сотрудники фабрики устроили настоящий праздник шоколада, приготовив праздничный ужин из жареных блюд. В меню вошли индейка, 13 поросят в тесте, 12 картофелин, 11 пастернаков, девять морковок, шесть брюссельских капуст, вегетарианский веллингтон и шоколадная подливка.
Гигантское яйцо Creme Egg будет представлено в зоне производства шоколада Cadbury World с 7 по 27 апреля. Посетители смогут увидеть это удивительное творение и насладиться его вкусом, сообщает британская Independent.
Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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