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Рекордный десерт: самое большое пасхальное яйцо Creme Egg поражает своими размерами

2:31
Еда

Шоколадные мастера из Cadbury World в Бирмингеме представили свое новое творение — самое большое в мире пасхальное яйцо Creme Egg.

Шоколадное яйцо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадное яйцо

По словам работников фабрики, высота этого удивительного лакомства достигает трех футов, что примерно соответствует росту императорского пингвина. Яйцо полностью повторяет классический дизайн Creme Egg и украшено фирменной оберткой из фиолетовой, золотой и красной фольги.

Однако внутри этого гигантского деликатеса скрывается настоящая находка — 45 кг тягучей помадки. Для сравнения, такой вес имеет новорожденная лошадь.

Над созданием этого колоссального шедевра трудились шоколатье Терри Коллинз и Дон Дженкс. На кропотливую работу ушло два с половиной дня.

"Мы хотели создать что-то уникальное и запоминающееся для этой Пасхи, а что может быть более символичным, чем кремовое яйцо? Воспроизведение всеми любимого Creme Egg в таком масштабе стало настоящим вызовом, и мы очень рады, что наша идея воплотилась в жизнь", — поделилась своими впечатлениями Дон Дженкс.

Это не первый раз, когда мастера Cadbury World радуют своих посетителей масштабными шоколадными проектами. В прошлом году Дон Дженкс и шоколатье Донна Олубан воссоздали первый магазин Cadbury, использовав более 600 плиток молочного шоколада Dairy Milk. Этот проект был посвящен 200-летнему юбилею компании.

На создание этого шедевра ушло пять дней. Высота изделия составила 85 см, а вес — 30 кг, что равноценно 667 стандартным батончикам Cadbury Dairy Milk.

А на Рождество сотрудники фабрики устроили настоящий праздник шоколада, приготовив праздничный ужин из жареных блюд. В меню вошли индейка, 13 поросят в тесте, 12 картофелин, 11 пастернаков, девять морковок, шесть брюссельских капуст, вегетарианский веллингтон и шоколадная подливка.

Гигантское яйцо Creme Egg будет представлено в зоне производства шоколада Cadbury World с 7 по 27 апреля. Посетители смогут увидеть это удивительное творение и насладиться его вкусом, сообщает британская Independent.

Уточнения

Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх.

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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