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Этот хлеб с брокколи и сыром содержит всего 78 калорий — вот как его приготовить

2:14
Еда

Если вы ищете полезную и питательную закуску, которая будет не только вкусной, но и сытной, обратите внимание на хлеб с брокколи. Этот продукт, богатый клетчаткой, белком и ценными жирами, поможет вам чувствовать себя сытым, не перегружая организм. Брокколи содержит важные витамины и антиоксиданты, а овёс улучшает пищеварение и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

запеканка
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
запеканка

Добавление яиц и сыра придаёт этому блюду дополнительный белок, что делает его отличным выбором для любого времени суток. Рецепт диетолога Маноса Димитрулиса, которым поделилось греческое издание The Issue, состоит всего из 78 калорий на порцию, что позволяет наслаждаться им без лишних угрызений совести. Это может быть идеальный завтрак, перекус или дополнение к лёгкому обеду. Попробуйте, и, возможно, этот полезный хлеб станет вашим любимым!

Ингредиенты:

  • 1 средняя головка брокколи (только соцветия, примерно 300 г);
  • 120 г овсяных отрубей или овсяной муки (можно измельчить овсяные хлопья в кухонном комбайне);
  • 3 яйца;
  • 60 г тёртого сыра Чеддер;
  • 2 ст. л. разрыхлителя;
  • 2 ст. л. семян (тыквенные семечки, кунжутные семечки, льняные семечки или семена подсолнечника);
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте брокколи и нарежьте её на соцветия.
  2. Измельчите брокколи на тёрке или в кухонном комбайне.
  3. Выложите измельчённую брокколи в большую миску.
  4. Добавьте к брокколи яйца, соль, овсяные отруби, разрыхлитель и тёртый сыр Чеддер. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
  5. Перелейте получившуюся смесь в силиконовую форму для выпечки.
  6. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте хлеб в течение 35 минут.
  7. Достаньте хлеб из духовки, дайте ему немного остыть.
  8. Нарежьте хлеб на ломтики. При желании можно смазать их нежирным сливочным сыром и украсить помидорами черри.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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