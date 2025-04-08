Этот хлеб с брокколи и сыром содержит всего 78 калорий — вот как его приготовить

Если вы ищете полезную и питательную закуску, которая будет не только вкусной, но и сытной, обратите внимание на хлеб с брокколи. Этот продукт, богатый клетчаткой, белком и ценными жирами, поможет вам чувствовать себя сытым, не перегружая организм. Брокколи содержит важные витамины и антиоксиданты, а овёс улучшает пищеварение и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
Добавление яиц и сыра придаёт этому блюду дополнительный белок, что делает его отличным выбором для любого времени суток. Рецепт диетолога Маноса Димитрулиса, которым поделилось греческое издание The Issue, состоит всего из 78 калорий на порцию, что позволяет наслаждаться им без лишних угрызений совести. Это может быть идеальный завтрак, перекус или дополнение к лёгкому обеду. Попробуйте, и, возможно, этот полезный хлеб станет вашим любимым!
Ингредиенты:
Приготовление:
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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