Секретный способ из 90-х: яблочный пирог без духовки, который лучше покупного

Если нет доступа к духовке, это не повод отказываться от домашней выпечки. Этот яблочный пирог готовится прямо на плите — без микроволновки, без мультиварки, без лишней суеты. Получается пышно, ароматно и настолько просто, что рецепт легко повторить даже в полевых условиях.
Для рецепта нужны самые доступные продукты: яйца, мука, яблоки, молоко, масло и немного уксуса. Да-да, уксус в тесте нужен не для вкуса — он вступает в реакцию с разрыхлителем и делает пирог воздушным без помощи духовки.
Сковороду лучше взять с толстым дном и антипригарным покрытием. Её нужно смазать сливочным маслом и слегка присыпать сахаром — в процессе выпечки на дне образуется карамельная корочка.
Яблоки нарезают кольцами, удаляют сердцевину и выкладывают на дно сковороды. Сверху заливают тестом, которое по консистенции напоминает сметану средней густоты.
Пирог выпекается под крышкой сначала с одной стороны — около 10 минут на слабом огне, пока верх не станет сухим. Затем аккуратно переворачивается с помощью тарелки и доготавливается ещё 10 минут с другой стороны.
Пирог остудите и подавайте к столу. А можете подать его сразу горячим, с шариком мороженого.
Идеально для дачи, походов, общежитий или просто ситуаций, когда не хочется включать духовку. Главное — не спешить и следить за огнём. Всё остальное сделает тесто само.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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