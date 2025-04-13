Секретный способ из 90-х: яблочный пирог без духовки, который лучше покупного

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Если нет доступа к духовке, это не повод отказываться от домашней выпечки. Этот яблочный пирог готовится прямо на плите — без микроволновки, без мультиварки, без лишней суеты. Получается пышно, ароматно и настолько просто, что рецепт легко повторить даже в полевых условиях.

Фото: flickr.com by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Яблочный пирог с крошкой

Минимум техники — максимум результата

Для рецепта нужны самые доступные продукты: яйца, мука, яблоки, молоко, масло и немного уксуса. Да-да, уксус в тесте нужен не для вкуса — он вступает в реакцию с разрыхлителем и делает пирог воздушным без помощи духовки.

Сковороду лучше взять с толстым дном и антипригарным покрытием. Её нужно смазать сливочным маслом и слегка присыпать сахаром — в процессе выпечки на дне образуется карамельная корочка.

Готовим в два этапа

Яблоки нарезают кольцами, удаляют сердцевину и выкладывают на дно сковороды. Сверху заливают тестом, которое по консистенции напоминает сметану средней густоты.

Пирог выпекается под крышкой сначала с одной стороны — около 10 минут на слабом огне, пока верх не станет сухим. Затем аккуратно переворачивается с помощью тарелки и доготавливается ещё 10 минут с другой стороны.

Пирог остудите и подавайте к столу. А можете подать его сразу горячим, с шариком мороженого.

Идеально для дачи, походов, общежитий или просто ситуаций, когда не хочется включать духовку. Главное — не спешить и следить за огнём. Всё остальное сделает тесто само.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

