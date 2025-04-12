Когда не хочется идти в магазин, а сладкого хочется — овсяное печенье выручает всегда

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то сладкого, но не из пачки — спасает простой рецепт из доступных ингредиентов. Овсяное печенье с мёдом не требует кулинарных подвигов. Оно готовится быстро, получается мягким и ароматным, а на кухне моментально становится тепло и вкусно.

Фото: freepik печенье с апельсином

Никаких заморочек — только домашний вкус

Для теста понадобится всего одна миска и немного терпения. Хлопья, мука, яйцо, сахар и ложка мёда — всё это соединяется в густую ароматную массу. Печенье можно сделать мягким или хрустящим — зависит только от толщины лепёшек перед выпеканием.

Что понадобится (на 6 порций)

Овсяные хлопья — 125 г

Пшеничная мука — 170 г

Сахар — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Мёд — 1 ст. л.

Сливочное масло — 100 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин — по вкусу

Как готовить

Смешайте овсяные хлопья, сахар, разрыхлитель и просеянную муку. Добавьте яйцо, мягкое сливочное масло и жидкий мёд. Замесите липкое тесто, при необходимости скорректируйте муку. Выложите печенье на противень с пергаментом, придайте форму. Выпекайте при 180 °C около 10-15 минут, ориентируясь на свою духовку. Остудите и подавайте — с чаем, молоком или просто так.

Готовое печенье получается золотистым, с лёгкой карамельной ноткой от мёда. Его удобно брать с собой, подавать к утреннему кофе или предлагать детям вместо магазинных сладостей. А ещё оно приятно хрустит и не требует ничего лишнего.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

