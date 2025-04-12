Когда не хочется идти в магазин, а сладкого хочется — овсяное печенье выручает всегда

Когда хочется чего-то сладкого, но не из пачки — спасает простой рецепт из доступных ингредиентов. Овсяное печенье с мёдом не требует кулинарных подвигов. Оно готовится быстро, получается мягким и ароматным, а на кухне моментально становится тепло и вкусно.
Для теста понадобится всего одна миска и немного терпения. Хлопья, мука, яйцо, сахар и ложка мёда — всё это соединяется в густую ароматную массу. Печенье можно сделать мягким или хрустящим — зависит только от толщины лепёшек перед выпеканием.
Овсяные хлопья — 125 г
Пшеничная мука — 170 г
Сахар — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Мёд — 1 ст. л.
Сливочное масло — 100 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ванилин — по вкусу
Смешайте овсяные хлопья, сахар, разрыхлитель и просеянную муку.
Добавьте яйцо, мягкое сливочное масло и жидкий мёд.
Замесите липкое тесто, при необходимости скорректируйте муку.
Выложите печенье на противень с пергаментом, придайте форму.
Выпекайте при 180 °C около 10-15 минут, ориентируясь на свою духовку.
Остудите и подавайте — с чаем, молоком или просто так.
Готовое печенье получается золотистым, с лёгкой карамельной ноткой от мёда. Его удобно брать с собой, подавать к утреннему кофе или предлагать детям вместо магазинных сладостей. А ещё оно приятно хрустит и не требует ничего лишнего.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
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