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Когда не хочется идти в магазин, а сладкого хочется — овсяное печенье выручает всегда

1:46
Еда

Когда хочется чего-то сладкого, но не из пачки — спасает простой рецепт из доступных ингредиентов. Овсяное печенье с мёдом не требует кулинарных подвигов. Оно готовится быстро, получается мягким и ароматным, а на кухне моментально становится тепло и вкусно.

печенье с апельсином
Фото: freepik
печенье с апельсином

Никаких заморочек — только домашний вкус

Для теста понадобится всего одна миска и немного терпения. Хлопья, мука, яйцо, сахар и ложка мёда — всё это соединяется в густую ароматную массу. Печенье можно сделать мягким или хрустящим — зависит только от толщины лепёшек перед выпеканием.

Что понадобится (на 6 порций)

  • Овсяные хлопья — 125 г

  • Пшеничная мука — 170 г

  • Сахар — 100 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мёд — 1 ст. л.

  • Сливочное масло — 100 г

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

  • Ванилин — по вкусу

Как готовить

  1. Смешайте овсяные хлопья, сахар, разрыхлитель и просеянную муку.

  2. Добавьте яйцо, мягкое сливочное масло и жидкий мёд.

  3. Замесите липкое тесто, при необходимости скорректируйте муку.

  4. Выложите печенье на противень с пергаментом, придайте форму.

  5. Выпекайте при 180 °C около 10-15 минут, ориентируясь на свою духовку.

  6. Остудите и подавайте — с чаем, молоком или просто так.

Готовое печенье получается золотистым, с лёгкой карамельной ноткой от мёда. Его удобно брать с собой, подавать к утреннему кофе или предлагать детям вместо магазинных сладостей. А ещё оно приятно хрустит и не требует ничего лишнего.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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