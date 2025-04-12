Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советский обед за 32 копейки: чего не хватает в современных кафе
Осторожно: этот фрукт может ускорить цветение орхидей и изменить все
Зарядные устройства, которые не спят: когда энергия уходит даже тогда, когда вы не заряжаете ничего
Хочу оставить маму без внуков: сын Елены Яковлевой поделился своей необычной философией жизни
Как распознать диабет на ранней стадии: симптомы, которые нельзя игнорировать
Зачем переснимать шедевры?: Владимир Конкин с горечью отозвался об идее ремейков классики
Автомат может быть экономичным — если соблюдать эти простые правила
Вещь, которую вы стираете, а не выбрасываете — и экономите тысячи
Из актёров в солдаты: Глеб Калюжный отправится в армию после съёмок в ДНР

На приготовление — 15 минут, на комплименты — весь вечер: готовим торт без выпечки

1:45
Еда

Когда на торт нет времени, а сладкого хочется прямо сейчас, на помощь приходит один проверенный рецепт. Никакой муки, яиц или раскатывания теста. Только печенье, сгущенка и 15 минут — и перед вами домашний торт, который легко перепутать с "Муравейником", только проще и без выпечки.

торт наполеон
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
торт наполеон

Минимум усилий — максимум удовольствия

Основа — покупное песочное печенье. Подойдут любые простые сорта: "К кофе", "Юбилейное", "Топлёное молоко". Крем — на сгущёнке и сливочном масле. Можно добавить какао, сметану или лимонный сок — вкус каждый раз будет новым.

Что понадобится (на 8 порций)

  • Песочное печенье — 500 г

  • Сгущённое молоко — 350 г

  • Сливочное масло — 200 г

  • Грецкие орехи — 100 г

  • Молочный шоколад — 20 г (для украшения)

  • Лимонный сок — 1/2 ч. л.

Как готовить

  1. Печенье измельчите в крошку, оставляя крупные кусочки.

  2. Мягкое масло соедините со сгущёнкой и лимонным соком, взбейте до однородного крема.

  3. Орехи слегка подсушите, измельчите и добавьте в крем.

  4. Всыпьте крошку печенья, перемешайте до густой массы.

  5. Выложите на тарелку горкой, присыпьте тёртым шоколадом.

  6. Поставьте в холодильник хотя бы на 1-2 часа.

Всё. Десерт готов. Никакой суеты — только сливочный вкус и хрустящая текстура. Храните в холодильнике и подавайте к чаю или кофе. Этот торт легко "персонализировать" — добавив ваниль, орехи, шоколад или кокос.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х
Еда и рецепты
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х Аудио 
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Экономика и бизнес
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит Аудио 
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Наука и техника
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Последние материалы
ТОП-5 самых знаменитых моторов СССР
Хотите, чтобы герань стала звездой? Этот трюк с яблоками покорит вас
Уют в тарелке: самый вкусный суп из курицы и вермишели
Как 10 минут прогулки после еды могут изменить вашу жизнь — и ваш организм
Близкие исполнили странную просьбу Паши Техника: что положили ему в гроб на похоронах
Классика получит новую жизнь: Netflix обещает современную адаптацию Гордости и предубеждения
Не трите! Один жест, который обрекает ваши волосы на вечную тонкость
ТОП-5 самых вкусных пирожков из кулинарии СССР
Эти вещи спасают питомца от стресса и скуки, пока вы на работе
Секреты отдыха на юге Пелопоннеса: 5 уютных деревень, которые станут вашим раем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.