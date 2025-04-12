На приготовление — 15 минут, на комплименты — весь вечер: готовим торт без выпечки

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда на торт нет времени, а сладкого хочется прямо сейчас, на помощь приходит один проверенный рецепт. Никакой муки, яиц или раскатывания теста. Только печенье, сгущенка и 15 минут — и перед вами домашний торт, который легко перепутать с "Муравейником", только проще и без выпечки.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ торт наполеон

Минимум усилий — максимум удовольствия

Основа — покупное песочное печенье. Подойдут любые простые сорта: "К кофе", "Юбилейное", "Топлёное молоко". Крем — на сгущёнке и сливочном масле. Можно добавить какао, сметану или лимонный сок — вкус каждый раз будет новым.

Что понадобится (на 8 порций)

Песочное печенье — 500 г

Сгущённое молоко — 350 г

Сливочное масло — 200 г

Грецкие орехи — 100 г

Молочный шоколад — 20 г (для украшения)

Лимонный сок — 1/2 ч. л.

Как готовить

Печенье измельчите в крошку, оставляя крупные кусочки. Мягкое масло соедините со сгущёнкой и лимонным соком, взбейте до однородного крема. Орехи слегка подсушите, измельчите и добавьте в крем. Всыпьте крошку печенья, перемешайте до густой массы. Выложите на тарелку горкой, присыпьте тёртым шоколадом. Поставьте в холодильник хотя бы на 1-2 часа.

Всё. Десерт готов. Никакой суеты — только сливочный вкус и хрустящая текстура. Храните в холодильнике и подавайте к чаю или кофе. Этот торт легко "персонализировать" — добавив ваниль, орехи, шоколад или кокос.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

