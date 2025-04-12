На приготовление — 15 минут, на комплименты — весь вечер: готовим торт без выпечки

Когда на торт нет времени, а сладкого хочется прямо сейчас, на помощь приходит один проверенный рецепт. Никакой муки, яиц или раскатывания теста. Только печенье, сгущенка и 15 минут — и перед вами домашний торт, который легко перепутать с "Муравейником", только проще и без выпечки.
Основа — покупное песочное печенье. Подойдут любые простые сорта: "К кофе", "Юбилейное", "Топлёное молоко". Крем — на сгущёнке и сливочном масле. Можно добавить какао, сметану или лимонный сок — вкус каждый раз будет новым.
Песочное печенье — 500 г
Сгущённое молоко — 350 г
Сливочное масло — 200 г
Грецкие орехи — 100 г
Молочный шоколад — 20 г (для украшения)
Лимонный сок — 1/2 ч. л.
Печенье измельчите в крошку, оставляя крупные кусочки.
Мягкое масло соедините со сгущёнкой и лимонным соком, взбейте до однородного крема.
Орехи слегка подсушите, измельчите и добавьте в крем.
Всыпьте крошку печенья, перемешайте до густой массы.
Выложите на тарелку горкой, присыпьте тёртым шоколадом.
Поставьте в холодильник хотя бы на 1-2 часа.
Всё. Десерт готов. Никакой суеты — только сливочный вкус и хрустящая текстура. Храните в холодильнике и подавайте к чаю или кофе. Этот торт легко "персонализировать" — добавив ваниль, орехи, шоколад или кокос.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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