Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них
Сковорода сияет, как новая! Секреты очистки без химии и больших затрат
Пытаетесь избавиться от морщин? Но что, если ботокс может ухудшить ваше состояние
Отказ от американских брендов: супермаркеты свернули на европейский путь
Масло в двигателе резко потемнело — и это не повод паниковать, а наоборот
Москва на старте лета: синоптики обещают до +22 уже на следующей неделе
Трагедия у берегов Джерси: вертолет с семьёй топ-менеджера Siemens рухнул в реку
Бесплатный апгрейд связи? На самом деле — доступ к вашему банку
Секреты молочного фальсификата, о которых не расскажут продавцы

Этот способ готовить рис забыли в 90-х — хотя лучше него пока ничего не придумали

1:38
Еда

Обычный гарнир может удивить, если подойти к нему чуть иначе. Вместо кастрюли — сковорода, всего два базовых ингредиента и немного терпения. Результат? Лёгкий, рассыпчатый рис, который подойдёт и к котлетам, и к овощам, и даже сам по себе хорош.

Рис с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рис с овощами

Минимум — лук и рис, максимум — вкус

Секрет этого рецепта в том, что крупа обжаривается с луком до золотистого цвета, а потом доводится до готовности прямо в сковороде. Получается вкусно, с ароматом, без слипшихся комков. А если добавить немного куркумы, чеснока или моркови — и вовсе кулинарный апгрейд.

Что понадобится (на 4 порции)

  • Рис — 1 стакан

  • Вода — 2 стакана

  • Лук — 1 шт.

  • Растительное масло — 30 г

  • Соль, специи — по вкусу

  • Куркума, чеснок, овощи — по желанию

Как готовить

  1. Нарежьте лук мелко и обжарьте его в масле до лёгкого румянца.

  2. Промойте рис до чистой воды, откиньте на сито.

  3. Добавьте рис в сковороду к луку, обжарьте вместе 3-4 минуты.

  4. Приправьте, добавьте соль и специи.

  5. Влейте горячую воду, перемешайте.

  6. Убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте 10-15 минут.

  7. Выключите огонь и дайте постоять под крышкой ещё 10-15 минут.

Такой рис не липнет, не разваривается и отлично держит форму. Подходит на каждый день, готовится быстро и легко адаптируется под любые вкусы. А ещё - он просто вкусный.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Столовая СССР: почему тут еда была вкусной даже без шеф-повара
Еда и рецепты
Столовая СССР: почему тут еда была вкусной даже без шеф-повара Аудио 
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Барановская попросила у главы Роскосмоса разрешить ей космический полёт
Шоу-бизнес
Барановская попросила у главы Роскосмоса разрешить ей космический полёт Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова Рекордные 130 дней: что заставило удалить генетически модифицированную почку свиньи у пациентки Игорь Буккер Какое ядерное оружие есть у России и как оно работает? Дмитрий Плотников
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Последние материалы
Пытаетесь избавиться от морщин? Но что, если ботокс может ухудшить ваше состояние
Отказ от американских брендов: супермаркеты свернули на европейский путь
Масло в двигателе резко потемнело — и это не повод паниковать, а наоборот
Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией
Москва на старте лета: синоптики обещают до +22 уже на следующей неделе
Трагедия у берегов Джерси: вертолет с семьёй топ-менеджера Siemens рухнул в реку
Бесплатный апгрейд связи? На самом деле — доступ к вашему банку
Секреты молочного фальсификата, о которых не расскажут продавцы
Кошка после стерилизации: мифы, которые вас пугают, и правда, которая вас удивит
Рекордные 130 дней: что заставило удалить генетически модифицированную почку свиньи у пациентки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.