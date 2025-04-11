Этот способ готовить рис забыли в 90-х — хотя лучше него пока ничего не придумали

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычный гарнир может удивить, если подойти к нему чуть иначе. Вместо кастрюли — сковорода, всего два базовых ингредиента и немного терпения. Результат? Лёгкий, рассыпчатый рис, который подойдёт и к котлетам, и к овощам, и даже сам по себе хорош.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рис с овощами

Минимум — лук и рис, максимум — вкус

Секрет этого рецепта в том, что крупа обжаривается с луком до золотистого цвета, а потом доводится до готовности прямо в сковороде. Получается вкусно, с ароматом, без слипшихся комков. А если добавить немного куркумы, чеснока или моркови — и вовсе кулинарный апгрейд.

Что понадобится (на 4 порции)

Рис — 1 стакан

Вода — 2 стакана

Лук — 1 шт.

Растительное масло — 30 г

Соль, специи — по вкусу

Куркума, чеснок, овощи — по желанию

Как готовить

Нарежьте лук мелко и обжарьте его в масле до лёгкого румянца. Промойте рис до чистой воды, откиньте на сито. Добавьте рис в сковороду к луку, обжарьте вместе 3-4 минуты. Приправьте, добавьте соль и специи. Влейте горячую воду, перемешайте. Убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте 10-15 минут. Выключите огонь и дайте постоять под крышкой ещё 10-15 минут.

Такой рис не липнет, не разваривается и отлично держит форму. Подходит на каждый день, готовится быстро и легко адаптируется под любые вкусы. А ещё - он просто вкусный.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

