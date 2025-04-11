Этот способ готовить рис забыли в 90-х — хотя лучше него пока ничего не придумали

Обычный гарнир может удивить, если подойти к нему чуть иначе. Вместо кастрюли — сковорода, всего два базовых ингредиента и немного терпения. Результат? Лёгкий, рассыпчатый рис, который подойдёт и к котлетам, и к овощам, и даже сам по себе хорош.
Секрет этого рецепта в том, что крупа обжаривается с луком до золотистого цвета, а потом доводится до готовности прямо в сковороде. Получается вкусно, с ароматом, без слипшихся комков. А если добавить немного куркумы, чеснока или моркови — и вовсе кулинарный апгрейд.
Рис — 1 стакан
Вода — 2 стакана
Лук — 1 шт.
Растительное масло — 30 г
Соль, специи — по вкусу
Куркума, чеснок, овощи — по желанию
Нарежьте лук мелко и обжарьте его в масле до лёгкого румянца.
Промойте рис до чистой воды, откиньте на сито.
Добавьте рис в сковороду к луку, обжарьте вместе 3-4 минуты.
Приправьте, добавьте соль и специи.
Влейте горячую воду, перемешайте.
Убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте 10-15 минут.
Выключите огонь и дайте постоять под крышкой ещё 10-15 минут.
Такой рис не липнет, не разваривается и отлично держит форму. Подходит на каждый день, готовится быстро и легко адаптируется под любые вкусы. А ещё - он просто вкусный.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
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