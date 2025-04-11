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Снаружи хрустит, внутри тянется — лаваш, который заменит бутерброды на работе

Еда

Надоел банальный омлет? Попробуйте лаваш с яйцом и сыром на сковороде. Хрустящий снаружи, тягучий внутри — идеальный завтрак, когда хочется быстро, вкусно и без лишних хлопот.

Лаваш с сыром
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш с сыром

Простые продукты — бесконечные комбинации

Для начинки подойдёт любой сыр: твёрдый, солёная брынза, мягкая моцарелла или даже копчёный. Яйца варим вкрутую, натираем на тёрке, соединяем с сыром, добавляем специи и зелень — по вкусу. Хотите ярче? Играйте с начинкой: добавляйте чеснок, травы, кусочки колбасы или овощей.

Что понадобится на 2 порции

  • Лаваш тонкий — 150 г

  • Яйца — 3 шт. (2 варёных, 1 сырое для обмакивания)

  • Твёрдый сыр — 100 г

  • Растительное масло — 5 ст. л.

  • Зелень — по вкусу

  • Соль, молотый перец, специи — по вкусу

Лаваш — заворачиваем, обмакиваем, жарим

Разрезаем лаваш на квадраты, кладём начинку и заворачиваем в плотные конвертики. Обмакиваем в сырое яйцо — так они получаются с румяной корочкой, а не сухими. Обжариваем на сковороде с двух сторон — сначала без крышки, потом с крышкой, чтобы всё хорошо прогрелось.

Снаружи хрустит, внутри тянется

Начинка получается мягкой и тягучей, а сам лаваш — с приятной золотистой корочкой. Подайте со свежими овощами, сметаной или йогуртом. Это не просто быстрый завтрак — это настоящий хит, к которому легко вернуться снова.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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