Снаружи хрустит, внутри тянется — лаваш, который заменит бутерброды на работе

Надоел банальный омлет? Попробуйте лаваш с яйцом и сыром на сковороде. Хрустящий снаружи, тягучий внутри — идеальный завтрак, когда хочется быстро, вкусно и без лишних хлопот.
Для начинки подойдёт любой сыр: твёрдый, солёная брынза, мягкая моцарелла или даже копчёный. Яйца варим вкрутую, натираем на тёрке, соединяем с сыром, добавляем специи и зелень — по вкусу. Хотите ярче? Играйте с начинкой: добавляйте чеснок, травы, кусочки колбасы или овощей.
Лаваш тонкий — 150 г
Яйца — 3 шт. (2 варёных, 1 сырое для обмакивания)
Твёрдый сыр — 100 г
Растительное масло — 5 ст. л.
Зелень — по вкусу
Соль, молотый перец, специи — по вкусу
Разрезаем лаваш на квадраты, кладём начинку и заворачиваем в плотные конвертики. Обмакиваем в сырое яйцо — так они получаются с румяной корочкой, а не сухими. Обжариваем на сковороде с двух сторон — сначала без крышки, потом с крышкой, чтобы всё хорошо прогрелось.
Начинка получается мягкой и тягучей, а сам лаваш — с приятной золотистой корочкой. Подайте со свежими овощами, сметаной или йогуртом. Это не просто быстрый завтрак — это настоящий хит, к которому легко вернуться снова.
Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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