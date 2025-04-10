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Соус готовится быстрее, чем закипит вода — а макароны исчезают с тарелки за минуту

1:59
Еда

Иногда на готовку совсем нет времени, а накормить семью всё же надо. Этот рецепт — спасение. Никаких экзотических продуктов, минимум усилий и максимум сливочной нежности.

Макароны с соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Макароны с соусом

Быстро, просто и по-настоящему вкусно

Макароны под соусом из сливок — это универсальный вариант для обеда или ужина. Главное — правильно сделать сам соус. В нём и кроется весь вкус.

Используйте сливки 20% жирности — они и не свернутся, и будут достаточно насыщенными. Макароны подойдут любые, но особенно хорошо смотрятся фетучини или тальятелле. Пока паста варится, соус готовится параллельно — экономим время.

Как приготовить соус без комочков

  1. На сухой сковороде слегка подрумяньте ложку муки — до кремового оттенка.

  2. Добавьте сливочное масло и быстро перемешайте. Масса должна стать гладкой, без комков.

  3. Влейте сливки, продолжая активно мешать. Не отходите от плиты: соус густеет за считанные минуты.

  4. Приправьте солью и перцем. Соус должен получиться однородным и нежным.

Смешиваем — и сразу на стол

Когда макароны дойдут до состояния аль денте, переложите их прямо в сковороду — без дуршлага. Так сохранится часть крахмальной воды, которая сделает соус ещё шелковистее. Если он покажется слишком густым — просто добавьте немного воды из-под пасты.

Хочется поиграть со вкусом

Добавьте грибы, обжаренную курицу или морепродукты — соус примет всё. А если в конце натереть немного сыра — получится вариант сливочно-сырного. Любите острее? Немного рубленого чеснока или щепотка мускатного ореха сделают своё дело.

Блюдо нужно подавать сразу, пока соус тёплый и мягкий. Это тот случай, когда просто — не значит скучно.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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