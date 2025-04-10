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Панкейки с эффектом вау: всё дело в одном тёплом ингредиенте из холодильника

1:50
Еда

Идеальный завтрак на каждый день? Пышные панкейки, которые готовятся быстро, выглядят аппетитно и отлично сочетаются с любыми соусами. Их удобно взять с собой или подать к столу с чашкой кофе — и вкусно, и красиво.

панкейк
Фото: Own work by Chefkitchen90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
панкейк

Секрет пышности — в химии

Главный трюк — использовать кислый, желательно уже немного "уставший" кефир. Чем он кислее, тем активнее будет реакция с содой, и тесто запузырится, увеличившись в объёме. Именно это делает панкейки воздушными.

Кефир подогревают и добавляют соду — начинается активная реакция. Яйца взбивают с сахаром и солью — просто, без пены. Важно: не вливайте муку в жидкое тесто, иначе будут комочки. Лучше наоборот — в муку тонкой струйкой добавить кефирную смесь, аккуратно перемешивая венчиком.

Шаг за шагом — без суеты

  1. Кефир — подогреть, всыпать соду, перемешать.

  2. Яйца — взбить с сахаром и солью.

  3. Мука — просеять, чтобы насытить воздухом.

  4. Соединить — кефир+яйца влить в муку, вмешать до однородности.

  5. Масло — растопить, остудить, влить в тесто.

  6. Жарить — на сухой сковороде, без масла.

Пышность зависит от консистенции теста — оно должно напоминать густую сметану. Если тесто получилось слишком жидким — добавьте муки, если густым — немного кефира. Всё просто.

Идеальная подача — как у американцев

Панкейки традиционно жарят среднего размера и складывают стопкой. Сверху можно положить масло, полить сиропом, добавить орехи, ягоды, варенье. Едят панкейки, как торт — отрезая кусок через всю башню.

Подавайте горячими — так они вкуснее всего.

Уточнения

Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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