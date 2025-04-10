Панкейки с эффектом вау: всё дело в одном тёплом ингредиенте из холодильника

Идеальный завтрак на каждый день? Пышные панкейки, которые готовятся быстро, выглядят аппетитно и отлично сочетаются с любыми соусами. Их удобно взять с собой или подать к столу с чашкой кофе — и вкусно, и красиво.
Главный трюк — использовать кислый, желательно уже немного "уставший" кефир. Чем он кислее, тем активнее будет реакция с содой, и тесто запузырится, увеличившись в объёме. Именно это делает панкейки воздушными.
Кефир подогревают и добавляют соду — начинается активная реакция. Яйца взбивают с сахаром и солью — просто, без пены. Важно: не вливайте муку в жидкое тесто, иначе будут комочки. Лучше наоборот — в муку тонкой струйкой добавить кефирную смесь, аккуратно перемешивая венчиком.
Кефир — подогреть, всыпать соду, перемешать.
Яйца — взбить с сахаром и солью.
Мука — просеять, чтобы насытить воздухом.
Соединить — кефир+яйца влить в муку, вмешать до однородности.
Масло — растопить, остудить, влить в тесто.
Жарить — на сухой сковороде, без масла.
Пышность зависит от консистенции теста — оно должно напоминать густую сметану. Если тесто получилось слишком жидким — добавьте муки, если густым — немного кефира. Всё просто.
Панкейки традиционно жарят среднего размера и складывают стопкой. Сверху можно положить масло, полить сиропом, добавить орехи, ягоды, варенье. Едят панкейки, как торт — отрезая кусок через всю башню.
Подавайте горячими — так они вкуснее всего.
Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде.
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