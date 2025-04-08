Салат с колбасой и кукурузой — готов за 15 минут

Не всё должно быть низкокалорийным и "высококухонным". Иногда хочется просто — сытно, ярко и с хрустом. Именно такой салат: с колбаской, кукурузой, свежими овощами и золотистыми сухариками. Готовится за считанные минуты и съедается так же быстро. Но важно одно: есть сразу после приготовления, чтобы сухарики не утратили свою текстуру.
Белый или чёрный хлеб — 2 ломтика
Кукуруза консервированная — 200 г
Сырокопчёная колбаса — 200 г
Свежие огурцы — 2 шт.
Помидоры — 2 шт.
Майонез — 50-70 г
Петрушка — 2 веточки
Соль, чёрный перец — по вкусу
1. Готовим сухарики
Срежьте корки с хлеба, мякиш нарежьте кубиками по 1 см. Запеките 15 минут в духовке при 170 °C, переворачивая. Остудите.
2. Готовим заправку
Слейте с кукурузы жидкость, промойте зёрна. Петрушку измельчите.
3. Подготавливаем начинку
Колбасу нарежьте кубиками. Огурцы и помидоры — тоже. Помидоры желательно очистить от жёсткой части у плодоножки.
4. Собираем салат
Смешайте в миске все ингредиенты, включая сухарики. Добавьте соль, перец, майонез. Перемешайте и сразу подавайте.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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