Салат с колбасой и кукурузой — готов за 15 минут

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Не всё должно быть низкокалорийным и "высококухонным". Иногда хочется просто — сытно, ярко и с хрустом. Именно такой салат: с колбаской, кукурузой, свежими овощами и золотистыми сухариками. Готовится за считанные минуты и съедается так же быстро. Но важно одно: есть сразу после приготовления, чтобы сухарики не утратили свою текстуру.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с шампиньонами и морковью

Ингредиенты на 2 порции:

Белый или чёрный хлеб — 2 ломтика

Кукуруза консервированная — 200 г

Сырокопчёная колбаса — 200 г

Свежие огурцы — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Майонез — 50-70 г

Петрушка — 2 веточки

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Готовим сухарики

Срежьте корки с хлеба, мякиш нарежьте кубиками по 1 см. Запеките 15 минут в духовке при 170 °C, переворачивая. Остудите.

2. Готовим заправку

Слейте с кукурузы жидкость, промойте зёрна. Петрушку измельчите.

3. Подготавливаем начинку

Колбасу нарежьте кубиками. Огурцы и помидоры — тоже. Помидоры желательно очистить от жёсткой части у плодоножки.

4. Собираем салат

Смешайте в миске все ингредиенты, включая сухарики. Добавьте соль, перец, майонез. Перемешайте и сразу подавайте.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

