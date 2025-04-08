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Салат с колбасой и кукурузой — готов за 15 минут

1:33
Еда

Не всё должно быть низкокалорийным и "высококухонным". Иногда хочется просто — сытно, ярко и с хрустом. Именно такой салат: с колбаской, кукурузой, свежими овощами и золотистыми сухариками. Готовится за считанные минуты и съедается так же быстро. Но важно одно: есть сразу после приготовления, чтобы сухарики не утратили свою текстуру.

Салат с шампиньонами и морковью
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с шампиньонами и морковью

Ингредиенты на 2 порции:

  • Белый или чёрный хлеб — 2 ломтика

  • Кукуруза консервированная — 200 г

  • Сырокопчёная колбаса — 200 г

  • Свежие огурцы — 2 шт.

  • Помидоры — 2 шт.

  • Майонез — 50-70 г

  • Петрушка — 2 веточки

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Готовим сухарики
Срежьте корки с хлеба, мякиш нарежьте кубиками по 1 см. Запеките 15 минут в духовке при 170 °C, переворачивая. Остудите.

2. Готовим заправку
Слейте с кукурузы жидкость, промойте зёрна. Петрушку измельчите.

3. Подготавливаем начинку
Колбасу нарежьте кубиками. Огурцы и помидоры — тоже. Помидоры желательно очистить от жёсткой части у плодоножки.

4. Собираем салат
Смешайте в миске все ингредиенты, включая сухарики. Добавьте соль, перец, майонез. Перемешайте и сразу подавайте.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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