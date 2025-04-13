Школьный перекус, который точно не вернётся обратно

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Школьный ланч-бокс необязательно должен быть скучным. Забудьте про однообразные бутерброды с колбасой! Эти несладкие маффины с курицей и овощами — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно, сытно и полезно накормить ребёнка. А ещё они отлично подойдут и для дороги, и для ленивого субботнего завтрака.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кексы

Ингредиенты на 6 порций:

Пшеничная мука — 1 стакан

Цельнозерновая мука — 1/3 стакана

Овсяные хлопья — 2/3 стакана

Кефир — 300 мл

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 60 мл

Твёрдый сыр (тёртый) — 1 стакан

Куриное филе — 150 г

Цукини — 1 маленький

Морковь — 1 маленькая

Сладкий красный перец — ½

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Базилик сушёный — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Сода — ½ ч. л.

Соль — ½ ч. л.

Как готовить:

Курицу нарежьте кубиками, овощи измельчите, морковь натрите, чеснок порубите. Обжарьте всё на оливковом масле с солью и базиликом до готовности. Остудите. В одной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, соду, разрыхлитель, соль. В другой — соедините яйцо, кефир, масло и сахар, затем добавьте сыр. Быстро введите сухую смесь, а затем обжаренные овощи с курицей. Сильно не вымешивайте. Формы для маффинов смажьте маслом или выложите бумажные вкладыши. Разложите тесто на ¾ и выпекайте при 180 °C 30-35 минут. Остудите и сложите в ланч-бокс. Можно дополнить дольками яблок или морковными палочками.

Совет:

Начинка может быть любой: грибы, шпинат, бекон, сырные остатки — всё идёт в дело. Главное — сохраняйте баланс влажных и сухих ингредиентов, и маффины всегда будут удачными.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. Обычно маффин помещается в ладони взрослого человека.

