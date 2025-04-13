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Школьный перекус, который точно не вернётся обратно

2:13
Еда

Школьный ланч-бокс необязательно должен быть скучным. Забудьте про однообразные бутерброды с колбасой! Эти несладкие маффины с курицей и овощами — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно, сытно и полезно накормить ребёнка. А ещё они отлично подойдут и для дороги, и для ленивого субботнего завтрака.

кексы
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
кексы

Ингредиенты на 6 порций:

  • Пшеничная мука — 1 стакан

  • Цельнозерновая мука — 1/3 стакана

  • Овсяные хлопья — 2/3 стакана

  • Кефир — 300 мл

  • Яйцо — 1 шт.

  • Растительное масло — 60 мл

  • Твёрдый сыр (тёртый) — 1 стакан

  • Куриное филе — 150 г

  • Цукини — 1 маленький

  • Морковь — 1 маленькая

  • Сладкий красный перец — &frac12

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Базилик сушёный — 1 ч. л.

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

  • Сода — &frac12 ч. л.

  • Соль — &frac12 ч. л.

Как готовить:

  1. Курицу нарежьте кубиками, овощи измельчите, морковь натрите, чеснок порубите. Обжарьте всё на оливковом масле с солью и базиликом до готовности. Остудите.

  2. В одной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, соду, разрыхлитель, соль.

  3. В другой — соедините яйцо, кефир, масло и сахар, затем добавьте сыр.

  4. Быстро введите сухую смесь, а затем обжаренные овощи с курицей. Сильно не вымешивайте.

  5. Формы для маффинов смажьте маслом или выложите бумажные вкладыши.

  6. Разложите тесто на &frac34 и выпекайте при 180 °C 30-35 минут.

  7. Остудите и сложите в ланч-бокс. Можно дополнить дольками яблок или морковными палочками.

Совет:

Начинка может быть любой: грибы, шпинат, бекон, сырные остатки — всё идёт в дело. Главное — сохраняйте баланс влажных и сухих ингредиентов, и маффины всегда будут удачными.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. Обычно маффин помещается в ладони взрослого человека. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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