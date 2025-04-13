Школьный перекус, который точно не вернётся обратно

Школьный ланч-бокс необязательно должен быть скучным. Забудьте про однообразные бутерброды с колбасой! Эти несладкие маффины с курицей и овощами — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно, сытно и полезно накормить ребёнка. А ещё они отлично подойдут и для дороги, и для ленивого субботнего завтрака.
Пшеничная мука — 1 стакан
Цельнозерновая мука — 1/3 стакана
Овсяные хлопья — 2/3 стакана
Кефир — 300 мл
Яйцо — 1 шт.
Растительное масло — 60 мл
Твёрдый сыр (тёртый) — 1 стакан
Куриное филе — 150 г
Цукини — 1 маленький
Морковь — 1 маленькая
Сладкий красный перец — ½
Чеснок — 2 зубчика
Оливковое масло — 2 ст. л.
Базилик сушёный — 1 ч. л.
Сахар — 1 ст. л.
Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
Сода — ½ ч. л.
Соль — ½ ч. л.
Курицу нарежьте кубиками, овощи измельчите, морковь натрите, чеснок порубите. Обжарьте всё на оливковом масле с солью и базиликом до готовности. Остудите.
В одной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, соду, разрыхлитель, соль.
В другой — соедините яйцо, кефир, масло и сахар, затем добавьте сыр.
Быстро введите сухую смесь, а затем обжаренные овощи с курицей. Сильно не вымешивайте.
Формы для маффинов смажьте маслом или выложите бумажные вкладыши.
Разложите тесто на ¾ и выпекайте при 180 °C 30-35 минут.
Остудите и сложите в ланч-бокс. Можно дополнить дольками яблок или морковными палочками.
Начинка может быть любой: грибы, шпинат, бекон, сырные остатки — всё идёт в дело. Главное — сохраняйте баланс влажных и сухих ингредиентов, и маффины всегда будут удачными.
Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. Обычно маффин помещается в ладони взрослого человека.
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