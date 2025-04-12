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Фаршированная грудка, которая выходит сочной всегда

Еда

Когда хочется вкусного ужина, но без тяжести и лишних калорий, это блюдо — идеальный выбор. Фаршированное куриное филе не требует сложной подготовки, долго мариновать или тушить не нужно. Зато результат вас удивит: нежная грудка с сочной начинкой из сыра, вяленых томатов и зелени. Простое блюдо с ресторанной подачей — и всего за 45 минут!

Куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриное филе

Что нужно:

  • Куриное филе — 4 шт.

  • Фета — 50 г

  • Вяленые помидоры — 5-6 шт.

  • Маслины без косточек — 10 шт.

  • Укроп — 3 веточки

  • Петрушка — 3 веточки

  • Зелёный лук — 2 пера

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Филе посолите и поперчите, затем сделайте в каждом грудном куске аккуратный "карман" острым ножом. Не прорежьте насквозь!

  2. Фету разомните вилкой. Помидоры отожмите от масла и мелко порежьте. То же самое сделайте с зеленью и маслинами.

  3. Смешайте всё в миске с 1 ст. л. масла — начинка готова. Аккуратно начините филе, закрепите шпажками.

  4. Разогрейте духовку до 175 °С, противень застелите пергаментом.

  5. На сковороде разогрейте оставшееся масло, обжарьте филе со всех сторон до золотистой корочки.

  6. Переложите на противень и запекайте ещё 12-15 минут.

  7. Готовое филе дайте немного "отдохнуть" под фольгой (5-10 минут), а потом нарежьте и подавайте.

Совет:

Осталась фета? Сделайте греческий салат — к этому филе он подойдёт идеально. А если хочется вариаций, попробуйте завернуть начинку в отбитое филе и приготовить рулетики — оригинально и удобно.

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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