Фаршированная грудка, которая выходит сочной всегда

Когда хочется вкусного ужина, но без тяжести и лишних калорий, это блюдо — идеальный выбор. Фаршированное куриное филе не требует сложной подготовки, долго мариновать или тушить не нужно. Зато результат вас удивит: нежная грудка с сочной начинкой из сыра, вяленых томатов и зелени. Простое блюдо с ресторанной подачей — и всего за 45 минут!

Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриное филе

Что нужно:

Куриное филе — 4 шт.

Фета — 50 г

Вяленые помидоры — 5-6 шт.

Маслины без косточек — 10 шт.

Укроп — 3 веточки

Петрушка — 3 веточки

Зелёный лук — 2 пера

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

Филе посолите и поперчите, затем сделайте в каждом грудном куске аккуратный "карман" острым ножом. Не прорежьте насквозь! Фету разомните вилкой. Помидоры отожмите от масла и мелко порежьте. То же самое сделайте с зеленью и маслинами. Смешайте всё в миске с 1 ст. л. масла — начинка готова. Аккуратно начините филе, закрепите шпажками. Разогрейте духовку до 175 °С, противень застелите пергаментом. На сковороде разогрейте оставшееся масло, обжарьте филе со всех сторон до золотистой корочки. Переложите на противень и запекайте ещё 12-15 минут. Готовое филе дайте немного "отдохнуть" под фольгой (5-10 минут), а потом нарежьте и подавайте.

Совет:

Осталась фета? Сделайте греческий салат — к этому филе он подойдёт идеально. А если хочется вариаций, попробуйте завернуть начинку в отбитое филе и приготовить рулетики — оригинально и удобно.

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

