Фаршированная грудка, которая выходит сочной всегда

Когда хочется вкусного ужина, но без тяжести и лишних калорий, это блюдо — идеальный выбор. Фаршированное куриное филе не требует сложной подготовки, долго мариновать или тушить не нужно. Зато результат вас удивит: нежная грудка с сочной начинкой из сыра, вяленых томатов и зелени. Простое блюдо с ресторанной подачей — и всего за 45 минут!
Куриное филе — 4 шт.
Фета — 50 г
Вяленые помидоры — 5-6 шт.
Маслины без косточек — 10 шт.
Укроп — 3 веточки
Петрушка — 3 веточки
Зелёный лук — 2 пера
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль, чёрный перец — по вкусу
Филе посолите и поперчите, затем сделайте в каждом грудном куске аккуратный "карман" острым ножом. Не прорежьте насквозь!
Фету разомните вилкой. Помидоры отожмите от масла и мелко порежьте. То же самое сделайте с зеленью и маслинами.
Смешайте всё в миске с 1 ст. л. масла — начинка готова. Аккуратно начините филе, закрепите шпажками.
Разогрейте духовку до 175 °С, противень застелите пергаментом.
На сковороде разогрейте оставшееся масло, обжарьте филе со всех сторон до золотистой корочки.
Переложите на противень и запекайте ещё 12-15 минут.
Готовое филе дайте немного "отдохнуть" под фольгой (5-10 минут), а потом нарежьте и подавайте.
Осталась фета? Сделайте греческий салат — к этому филе он подойдёт идеально. А если хочется вариаций, попробуйте завернуть начинку в отбитое филе и приготовить рулетики — оригинально и удобно.
Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.
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