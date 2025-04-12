Не уксус и не минералка: киви — новый фаворит для маринада

Шашлык за три часа — звучит как мечта? А вот и реальность! Всё благодаря киви-маринаду, который в последнее время стал настоящим хитом среди любителей мяса. Но с ним, как оказалось, нужно быть осторожным. Шеф-повар Денис Перевоз рассказал, как замариновать мясо правильно, чтобы оно было мягким, но не "размазанным".
Мякоть киви — 250 г
Чеснок — 10-12 зубчиков
Репчатый лук — 1 шт.
Соевый соус — 3-4 ст. л.
Масло растительное — 3-4 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Ингредиенты можно пропустить через мясорубку или натереть на тёрке — получится густая фруктово-пряная паста.
По словам шефа, киви содержит фруктовую кислоту, которая разрушает жёсткие мышечные волокна. Это делает мясо особенно нежным, а вкус — насыщенным. Чаще всего такой способ применяют для говядины и баранины, которые нуждаются в более активной подготовке перед жаркой.
Перевоз предупреждает:
"Если передержать мясо в таком маринаде, оно станет рыхлым и потеряет текстуру. Получится не шашлык, а тряпка".
Поэтому не стоит мариновать дольше 2-3 часов. Этого времени вполне достаточно, чтобы киви успел "поработать" над волокнами, но не уничтожил структуру мяса.
Не маринуйте киви-маринадом курицу или свинину — они и так достаточно мягкие. А вот говядина, баранина или даже дичь — отличные кандидаты.
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