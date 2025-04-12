Не уксус и не минералка: киви — новый фаворит для маринада

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык за три часа — звучит как мечта? А вот и реальность! Всё благодаря киви-маринаду, который в последнее время стал настоящим хитом среди любителей мяса. Но с ним, как оказалось, нужно быть осторожным. Шеф-повар Денис Перевоз рассказал, как замариновать мясо правильно, чтобы оно было мягким, но не "размазанным".

Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain киви

Что понадобится:

Мякоть киви — 250 г

Чеснок — 10-12 зубчиков

Репчатый лук — 1 шт.

Соевый соус — 3-4 ст. л.

Масло растительное — 3-4 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Ингредиенты можно пропустить через мясорубку или натереть на тёрке — получится густая фруктово-пряная паста.

Как работает киви

По словам шефа, киви содержит фруктовую кислоту, которая разрушает жёсткие мышечные волокна. Это делает мясо особенно нежным, а вкус — насыщенным. Чаще всего такой способ применяют для говядины и баранины, которые нуждаются в более активной подготовке перед жаркой.

Но есть подвох

Перевоз предупреждает:

"Если передержать мясо в таком маринаде, оно станет рыхлым и потеряет текстуру. Получится не шашлык, а тряпка".

Поэтому не стоит мариновать дольше 2-3 часов. Этого времени вполне достаточно, чтобы киви успел "поработать" над волокнами, но не уничтожил структуру мяса.

Совет:

Не маринуйте киви-маринадом курицу или свинину — они и так достаточно мягкие. А вот говядина, баранина или даже дичь — отличные кандидаты.