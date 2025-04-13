Подливка, которую съедают быстрее гарнира

Готовить вкусно — не значит сложно. Особенно когда речь о сметанной подливке с курицей, которая всегда получается нежной, ароматной и сочетается буквально с любым гарниром. Картошка, рис, макароны — да хоть гречка! Это блюдо выручит, когда хочется чего-то домашнего, сытного и не слишком замороченного.
Куриное филе — 400 г
Сметана 25% — 150 г
Репчатый лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Мука — 1 ст. л.
Масло растительное — 2 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Кипяток — 150 мл
Можно добавить: грибы, куркуму, чеснок, сладкую паприку, зелень.
Курицу нарежьте кубиками (или полосками). Обваляйте в муке, слегка стряхните излишки.
Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке.
Разогрейте масло, обжарьте лук 3 минуты, затем добавьте морковь и готовьте ещё 3 минуты.
Добавьте курицу к овощам, обжаривайте 5 минут до легкой румяности.
Влейте кипяток, добавьте сметану, посолите и поперчите. Перемешайте, доведите до кипения.
Убавьте огонь и тушите 25 минут под крышкой. Соус должен загустеть.
При необходимости отрегулируйте густоту добавлением воды или бульона.
Подливка будет ещё вкуснее, если добавить немного грибов (шампиньонов или вешенок).
Для цвета и пряности добавьте щепотку куркумы или паприки.
Перед подачей посыпьте укропом или петрушкой, добавьте пару листиков базилика.
Вариант для любителей поострее — зубчик чеснока в самом конце.
Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда. Французский кулинарный термин для обозначения подливки — jus: в меню «стейк au jus» означает «стейк с подливкой».
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