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Подливка, которую съедают быстрее гарнира

1:54
Еда

Готовить вкусно — не значит сложно. Особенно когда речь о сметанной подливке с курицей, которая всегда получается нежной, ароматной и сочетается буквально с любым гарниром. Картошка, рис, макароны — да хоть гречка! Это блюдо выручит, когда хочется чего-то домашнего, сытного и не слишком замороченного.

подлива из курицы
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
подлива из курицы

Что понадобится:

  • Куриное филе — 400 г

  • Сметана 25% — 150 г

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Мука — 1 ст. л.

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

  • Кипяток — 150 мл

Можно добавить: грибы, куркуму, чеснок, сладкую паприку, зелень.

Как готовить:

  1. Курицу нарежьте кубиками (или полосками). Обваляйте в муке, слегка стряхните излишки.

  2. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке.

  3. Разогрейте масло, обжарьте лук 3 минуты, затем добавьте морковь и готовьте ещё 3 минуты.

  4. Добавьте курицу к овощам, обжаривайте 5 минут до легкой румяности.

  5. Влейте кипяток, добавьте сметану, посолите и поперчите. Перемешайте, доведите до кипения.

  6. Убавьте огонь и тушите 25 минут под крышкой. Соус должен загустеть.

  7. При необходимости отрегулируйте густоту добавлением воды или бульона.

Советы:

  • Подливка будет ещё вкуснее, если добавить немного грибов (шампиньонов или вешенок).

  • Для цвета и пряности добавьте щепотку куркумы или паприки.

  • Перед подачей посыпьте укропом или петрушкой, добавьте пару листиков базилика.

  • Вариант для любителей поострее — зубчик чеснока в самом конце.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда. Французский кулинарный термин для обозначения подливки — jus: в меню «стейк au jus» означает «стейк с подливкой».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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