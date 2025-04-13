Подливка, которую съедают быстрее гарнира

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовить вкусно — не значит сложно. Особенно когда речь о сметанной подливке с курицей, которая всегда получается нежной, ароматной и сочетается буквально с любым гарниром. Картошка, рис, макароны — да хоть гречка! Это блюдо выручит, когда хочется чего-то домашнего, сытного и не слишком замороченного.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain подлива из курицы

Что понадобится:

Куриное филе — 400 г

Сметана 25% — 150 г

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Мука — 1 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Кипяток — 150 мл

Можно добавить: грибы, куркуму, чеснок, сладкую паприку, зелень.

Как готовить:

Курицу нарежьте кубиками (или полосками). Обваляйте в муке, слегка стряхните излишки. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Разогрейте масло, обжарьте лук 3 минуты, затем добавьте морковь и готовьте ещё 3 минуты. Добавьте курицу к овощам, обжаривайте 5 минут до легкой румяности. Влейте кипяток, добавьте сметану, посолите и поперчите. Перемешайте, доведите до кипения. Убавьте огонь и тушите 25 минут под крышкой. Соус должен загустеть. При необходимости отрегулируйте густоту добавлением воды или бульона.

Советы:

Подливка будет ещё вкуснее, если добавить немного грибов (шампиньонов или вешенок).

Для цвета и пряности добавьте щепотку куркумы или паприки.

Перед подачей посыпьте укропом или петрушкой, добавьте пару листиков базилика.

Вариант для любителей поострее — зубчик чеснока в самом конце.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда. Французский кулинарный термин для обозначения подливки — jus: в меню «стейк au jus» означает «стейк с подливкой».



