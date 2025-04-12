Блин без сковороды: финский рулет, который готовится сам

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Выходной утром. Хочется чего-то вкусного, но совсем не тянет стоять у плиты? У нас есть ответ — паннукакку, финский блин, который готовится в духовке и не требует ни капли масла на сковороде. Минимум движений — максимум удовольствия.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain блины

Что такое паннукакку

Это что-то среднее между блином и рулетом. Запекается в духовке на бумаге, легко сворачивается и отлично держит любую начинку. По вкусу — мягкий, чуть сладкий и невероятно нежный.

Ингредиенты на 4 порции

Для теста:

Молоко — 2 стакана

Яйца — 3 шт.

Мука — 1 стакан

Сахар — 3 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — ⅓ ч. л.

Для начинки:

Греческий йогурт — 250 мл

Мёд — 2 ст. л.

Замороженная вишня — 100 г

Сахарная пудра — 1 ст. л.

Как готовить:

В миске взбить венчиком все ингредиенты для теста до однородности. Противень застелить пергаментом с запасом по бокам. Разогреть духовку до 200°C, поставить туда пустой противень, а уже потом — аккуратно вылить тесто. Запекать около 20 минут — блин поднимется волнами и красиво подрумянится. Пока блин печётся, смешать йогурт с мёдом и разморозить вишню. Готовый тёплый блин намазать йогуртовой смесью, выложить ягоды, свернуть рулетом. Посыпать сахарной пудрой, нарезать и подавать.

Советы:

Ешьте сразу, пока тёплый — так он впитает начинку и станет особенно нежным.

Не нравится сладкое? Сделайте солёную версию — творожный сыр, рукола и сёмга.

Экспериментируйте: вишню можно заменить вареньем, нутеллой или ореховой пастой.