Блин без сковороды: финский рулет, который готовится сам

Выходной утром. Хочется чего-то вкусного, но совсем не тянет стоять у плиты? У нас есть ответ — паннукакку, финский блин, который готовится в духовке и не требует ни капли масла на сковороде. Минимум движений — максимум удовольствия.
Это что-то среднее между блином и рулетом. Запекается в духовке на бумаге, легко сворачивается и отлично держит любую начинку. По вкусу — мягкий, чуть сладкий и невероятно нежный.
Для теста:
Молоко — 2 стакана
Яйца — 3 шт.
Мука — 1 стакан
Сахар — 3 ст. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль — ⅓ ч. л.
Для начинки:
Греческий йогурт — 250 мл
Мёд — 2 ст. л.
Замороженная вишня — 100 г
Сахарная пудра — 1 ст. л.
В миске взбить венчиком все ингредиенты для теста до однородности.
Противень застелить пергаментом с запасом по бокам.
Разогреть духовку до 200°C, поставить туда пустой противень, а уже потом — аккуратно вылить тесто.
Запекать около 20 минут — блин поднимется волнами и красиво подрумянится.
Пока блин печётся, смешать йогурт с мёдом и разморозить вишню.
Готовый тёплый блин намазать йогуртовой смесью, выложить ягоды, свернуть рулетом.
Посыпать сахарной пудрой, нарезать и подавать.
Советы:
Ешьте сразу, пока тёплый — так он впитает начинку и станет особенно нежным.
Не нравится сладкое? Сделайте солёную версию — творожный сыр, рукола и сёмга.
Экспериментируйте: вишню можно заменить вареньем, нутеллой или ореховой пастой.
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