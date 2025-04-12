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Блин без сковороды: финский рулет, который готовится сам

1:53
Еда

 Выходной утром. Хочется чего-то вкусного, но совсем не тянет стоять у плиты? У нас есть ответ — паннукакку, финский блин, который готовится в духовке и не требует ни капли масла на сковороде. Минимум движений — максимум удовольствия.

блины
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
блины

Что такое паннукакку

Это что-то среднее между блином и рулетом. Запекается в духовке на бумаге, легко сворачивается и отлично держит любую начинку. По вкусу — мягкий, чуть сладкий и невероятно нежный.

Ингредиенты на 4 порции

Для теста:

  • Молоко — 2 стакана

  • Яйца — 3 шт.

  • Мука — 1 стакан

  • Сахар — 3 ст. л.

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Соль — ⅓ ч. л.

Для начинки:

  • Греческий йогурт — 250 мл

  • Мёд — 2 ст. л.

  • Замороженная вишня — 100 г

  • Сахарная пудра — 1 ст. л.

Как готовить:

  1. В миске взбить венчиком все ингредиенты для теста до однородности.

  2. Противень застелить пергаментом с запасом по бокам.

  3. Разогреть духовку до 200°C, поставить туда пустой противень, а уже потом — аккуратно вылить тесто.

  4. Запекать около 20 минут — блин поднимется волнами и красиво подрумянится.

  5. Пока блин печётся, смешать йогурт с мёдом и разморозить вишню.

  6. Готовый тёплый блин намазать йогуртовой смесью, выложить ягоды, свернуть рулетом.

  7. Посыпать сахарной пудрой, нарезать и подавать.

Советы:

  • Ешьте сразу, пока тёплый — так он впитает начинку и станет особенно нежным.

  • Не нравится сладкое? Сделайте солёную версию — творожный сыр, рукола и сёмга.

  • Экспериментируйте: вишню можно заменить вареньем, нутеллой или ореховой пастой.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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