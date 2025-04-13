Польза одинаковая, а цена — нет: какой рыбе отдать предпочтение

Рыба — один из самых полезных продуктов, особенно если речь о омега-3 жирных кислотах, белке, витаминах и минералах, которые она содержит. Но какой рыбе отдать предпочтение: речной или морской? Этот вопрос волнует многих, особенно тех, кто старается питаться осознанно.
Ответ на него дал доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Мясников подтвердил: в морской рыбе омега-3 действительно больше, особенно в жирных сортах — скумбрии, сельди, лососе. Но это не делает речную рыбу "второсортной". Например, карп — доступный и полезный вариант с хорошим набором микроэлементов.
Часто можно услышать: речная рыба "грязная", в ней паразиты.
Но врач напоминает:
Морская рыба тоже не идеальна, особенно если выращена на фермах
Важно не происхождение, а контроль — санитарный, ветеринарный и технологический
Покупайте рыбу у проверенных продавцов, а лучше — в сертифицированных магазинах
Правильная термообработка или заморозка делает рыбу безопасной
Мясников подчёркивает: не нужно делить рыбу на "правильную" и "второстепенную".
Важно:
Откуда она поступила
Как была обработана
Сохранила ли она свои полезные свойства
Так что выбор — морская, речная или фермерская - становится вопросом вкуса и доверия к продавцу, а не источником стресса.
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