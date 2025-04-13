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Польза одинаковая, а цена — нет: какой рыбе отдать предпочтение

1:36
Еда

Рыба — один из самых полезных продуктов, особенно если речь о омега-3 жирных кислотах, белке, витаминах и минералах, которые она содержит. Но какой рыбе отдать предпочтение: речной или морской? Этот вопрос волнует многих, особенно тех, кто старается питаться осознанно.

Вяленая рыба
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Вяленая рыба

Ответ на него дал доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Что говорит врач

Мясников подтвердил: в морской рыбе омега-3 действительно больше, особенно в жирных сортах — скумбрии, сельди, лососе. Но это не делает речную рыбу "второсортной". Например, карп — доступный и полезный вариант с хорошим набором микроэлементов.

А как же паразиты

Часто можно услышать: речная рыба "грязная", в ней паразиты.

Но врач напоминает:

  • Морская рыба тоже не идеальна, особенно если выращена на фермах

  • Важно не происхождение, а контроль — санитарный, ветеринарный и технологический

  • Покупайте рыбу у проверенных продавцов, а лучше — в сертифицированных магазинах

  • Правильная термообработка или заморозка делает рыбу безопасной

Главное — не в названии, а в подходе

Мясников подчёркивает: не нужно делить рыбу на "правильную" и "второстепенную".

Важно:

  • Откуда она поступила

  • Как была обработана

  • Сохранила ли она свои полезные свойства

Так что выбор — морская, речная или фермерская - становится вопросом вкуса и доверия к продавцу, а не источником стресса.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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