Вкуснее, чем с яйцом: что добавить на тост с авокадо

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой завтрак, который стал классикой — тост с авокадо. Вроде бы ничего сложного: поджаренный хлеб, зелёный фрукт, щепотка соли. Но даже здесь есть нюансы, способные превратить обычный бутерброд в ресторанный завтрак на тарелке. Секретами поделилась шеф-повар Кэтрин Тейлор, и они реально работают.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Лайфхак 1: правильная соль — и вкус раскрывается

Обычная мелкая соль почти незаметна, а вот крупная морская или даже хлопья соли придают авокадо пикантность. Просто посыпьте по щепотке на каждую половинку фрукта до того, как разомнёте его в пюре или нарежете слайсами. Это подчеркнёт кремовую текстуру и придаст яркий вкус.

Лайфхак 2: капля сока — и авокадо не потемнеет

Авокадо имеет неприятную особенность — быстро темнеет на воздухе. Но есть решение: добавьте 1 чайную ложку лимонного или лаймового сока. Он не только сохраняет свежий цвет, но и добавляет лёгкую кислинку, которая отлично дополняет мягкость авокадо.

Лайфхак 3: хлеб имеет значение

Обычный белый батон? Нет! Лучший вариант — цельнозерновой хлеб, слегка поджаренный. Он даёт ореховый аромат, хрустящую корочку и порцию клетчатки. А если хочется ещё ярче — натрите тост долькой чеснока, это сделает вкус глубже, особенно в сочетании с зеленью.

Бонус:

Если не хочется загружать завтрак белками, забудьте про яйцо или лосось. Просто положите на тост с авокадо немного свежего укропа, петрушки или базилика — и получите лёгкий, ароматный, по-настоящему утренний вариант.

Уточнения

Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.



