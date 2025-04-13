Волшебная заправка за 2 минуты — овощи с ней исчезают первыми

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Если обычный салат с маслом и солью уже не радует, а майонез кажется слишком тяжёлым — есть простое решение. Речь идёт о винегретной заправке, которая готовится из четырёх простых ингредиентов, но способна кардинально улучшить вкус даже самых простых овощей. И главное — её одобрила диетолог.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain заправка для салата

Что понадобится:

Оливковое масло

Бальзамический уксус

Дижонская горчица

Кленовый сироп (можно заменить на мёд)

Пропорции — на вкус:

Хотите кислее — больше уксуса. Любите нежнее — капните чуть больше масла. Заправку можно приготовить прямо в банке с крышкой — взболтали, закрыли, убрали в холодильник. Готово!

Можно менять компоненты:

Бальзамик заменить на лимонный сок или яблочный уксус

Кленовый сироп — на мёд или даже щепотку сахара

Вместо дижонской горчицы — обычная зернистая тоже подойдёт

Куда использовать:

Листовые салаты

Запечённые овощи

Свеклу, тыкву, кабачки

Даже в качестве маринада для рыбы или курицы

Совет диетолога:

Питание не должно быть скучным. Эксперт издания EatingWell Джессика Болл, утверждает: вкусная заправка помогает съесть больше овощей, а значит, и больше клетчатки, полезных жиров и антиоксидантов. Особенно если речь о домашнем винегрете — без лишнего сахара и стабилизаторов.