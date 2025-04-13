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Волшебная заправка за 2 минуты — овощи с ней исчезают первыми

1:26
Еда

Если обычный салат с маслом и солью уже не радует, а майонез кажется слишком тяжёлым — есть простое решение. Речь идёт о винегретной заправке, которая готовится из четырёх простых ингредиентов, но способна кардинально улучшить вкус даже самых простых овощей. И главное — её одобрила диетолог.

заправка для салата
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
заправка для салата

Что понадобится:

  • Оливковое масло

  • Бальзамический уксус

  • Дижонская горчица

  • Кленовый сироп (можно заменить на мёд)

Пропорции — на вкус:

Хотите кислее — больше уксуса. Любите нежнее — капните чуть больше масла. Заправку можно приготовить прямо в банке с крышкой — взболтали, закрыли, убрали в холодильник. Готово!

Можно менять компоненты:

  • Бальзамик заменить на лимонный сок или яблочный уксус

  • Кленовый сироп — на мёд или даже щепотку сахара

  • Вместо дижонской горчицы — обычная зернистая тоже подойдёт

Куда использовать:

  • Листовые салаты

  • Запечённые овощи

  • Свеклу, тыкву, кабачки

  • Даже в качестве маринада для рыбы или курицы

Совет диетолога:
Питание не должно быть скучным. Эксперт издания EatingWell Джессика Болл, утверждает: вкусная заправка помогает съесть больше овощей, а значит, и больше клетчатки, полезных жиров и антиоксидантов. Особенно если речь о домашнем винегрете — без лишнего сахара и стабилизаторов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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