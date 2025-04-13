Волшебная заправка за 2 минуты — овощи с ней исчезают первыми

Если обычный салат с маслом и солью уже не радует, а майонез кажется слишком тяжёлым — есть простое решение. Речь идёт о винегретной заправке, которая готовится из четырёх простых ингредиентов, но способна кардинально улучшить вкус даже самых простых овощей. И главное — её одобрила диетолог.
Оливковое масло
Бальзамический уксус
Дижонская горчица
Кленовый сироп (можно заменить на мёд)
Хотите кислее — больше уксуса. Любите нежнее — капните чуть больше масла. Заправку можно приготовить прямо в банке с крышкой — взболтали, закрыли, убрали в холодильник. Готово!
Бальзамик заменить на лимонный сок или яблочный уксус
Кленовый сироп — на мёд или даже щепотку сахара
Вместо дижонской горчицы — обычная зернистая тоже подойдёт
Листовые салаты
Запечённые овощи
Свеклу, тыкву, кабачки
Даже в качестве маринада для рыбы или курицы
Совет диетолога:
Питание не должно быть скучным. Эксперт издания EatingWell Джессика Болл, утверждает: вкусная заправка помогает съесть больше овощей, а значит, и больше клетчатки, полезных жиров и антиоксидантов. Особенно если речь о домашнем винегрете — без лишнего сахара и стабилизаторов.
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