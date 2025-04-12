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Кавказский секрет: как маринуют шашлык, чтобы он таял

1:58
Еда

Мясо резиновое, жёсткое и пахнет уксусом — знакомо? Всё потому, что шашлык начинается с маринада, а не с мангала. И именно тут чаще всего совершают грубые ошибки. Особенно обидно, когда продукт хороший, а результат — как подошва. Разбираемся, как делать нельзя, и как маринуют по-настоящему вкусный шашлык на Кавказе.

шашлык
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
шашлык

3 главные ошибки при мариновании шашлыка

1. Заливать мясо уксусом
Это самая частая ошибка. Уксус не только перебивает вкус, но и разрушает волокна, из-за чего мясо становится сухим. Кавказские мастера говорят прямо: уксус в шашлыке — дурной тон.

2. Использовать слишком много специй
Когда маринад превращается в кашу из приправ — это уже не шашлык, а кулинарный заговор. Соль, перец, лук и немного зелени - вот и всё, что нужно хорошему мясу. Всё остальное — уже украшения, не база.

3. Мариновать слишком долго
"Пусть полежит ночь" — и мясо уходит в небытие. Долгая выдержка в маринаде, особенно кислой среде, делает его вялым и безжизненным. Оптимально — 2-3 часа, максимум — 4. Исключение — баранина, ей можно чуть больше.

Как маринуют шашлык на Кавказе

Настоящий кавказский шашлык — это минимум ингредиентов и максимум уважения к мясу.

Вот как делают там:

  • Мясо нарезают крупными кусками, не мельчат

  • Добавляют только репчатый лук, соли — чуть-чуть

  • Вместо уксуса — сок лимона или граната, но в очень умеренных количествах

  • Руками перемешивают, чуть придавливая — чтобы лук дал сок

  • Никаких пластиковых мисок! Только стекло, керамика или эмалированная посуда

  • И обязательно — теплая расстойка: мясо должно полежать при комнатной температуре хотя бы час перед жаркой

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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