Пасха без кулича: как отмечают праздник в других странах

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Кулич, творожная пасха и крашеные яйца — для нас это неотъемлемая часть Пасхи. Но стоит заглянуть за пределы привычного, и откроется удивительное: в разных странах праздник сопровождается совсем другими вкусами и традициями, о которых мало кто знает.

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Италия: пасхальный пирог с сюрпризом

Здесь готовят torta pasqualina - слоёный пирог с зеленью и яйцами. Причём яйца запекаются целыми прямо внутри! При разрезе — эффектный срез с жёлтым сердцем. Это символ возрождения и солнца.

Финляндия: десерт из ржаной муки

Финны на Пасху едят мямми - сладкую массу из ржаной муки, ржи и патоки. Она выглядит как нечто очень странное (некоторые шутят — как земля после дождя), но финны уверены: вкус нежный, а текстура — как у шоколадного пудинга.

Греция: мясной пир и красные яйца

Греки встречают Пасху жареным ягнёнком на вертеле и обязательными красными яйцами - символом крови и воскресения. Яйца здесь не просто едят — ими "стукаются", проверяя, у кого крепче. Это веселая традиция для всей семьи.

Мексика: жареные кактусы и хлеб в форме ангела

На юге Мексики пасхальный стол может включать напалес - жареные лепёшки из кактуса, а также особый хлеб pan de muerto, хотя его название больше ассоциируется с другим праздником. Украшается он фигурками ангелов и крестов.

Филиппины: рисовый десерт под музыку

Здесь готовят bibingka - пирог из рисовой муки и кокоса. Его пекут в глиняных формах на углях, а по дворам ходят певцы, исполняющие пасхальные гимны. Это сочетание духовного и кулинарного делает Пасху особенно атмосферной.

Уточнения

Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.



