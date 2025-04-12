Холодильник заблестит — даже если он был весь в жире

Со временем на поверхности холодильника скапливаются жир, капли, пятна от пальцев и брызги еды. Особенно страдает дверца и ручка. Отмыть всё это хочется быстро, без вреда для покрытия — и, желательно, без дорогих средств. Есть хорошие новости: три бюджетных способа действительно работают, причём один из них — с помощью зубной пасты.
Пожалуй, самый безопасный и универсальный метод:
Растворите 2 столовые ложки соды в 500 мл тёплой воды
Смочите мягкую тряпку и протрите поверхности
Особое внимание — углам и ручкам
После чистки обязательно насухо вытереть, чтобы не осталось белых разводов
Сода отлично справляется с жиром, не царапая пластик и металл.
Если пятна старые или с масляными потеками:
Разведите любимое моющее средство в воде до образования обильной пены
Нанесите пену на холодильник
Оставьте на 5 минут
Протрите влажной тряпкой и вытрите насухо
Пена растворяет даже застарелый жир.
Подходит для борьбы с точечными загрязнениями:
Используйте только белую пасту, без красителей
Нанесите на пятно, слегка потрите мягкой тканью
Смойте и отполируйте сухой салфеткой
Внимание: зубная паста обладает абразивными свойствами, поэтому не наносите её на чистые участки, чтобы не повредить покрытие.
Совет:
Перед использованием любого из способов, протестируйте средство на незаметной зоне — например, сбоку у пола. Это поможет избежать сюрпризов, особенно если холодильник с глянцевым покрытием.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье.
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