Холодильник заблестит — даже если он был весь в жире

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Со временем на поверхности холодильника скапливаются жир, капли, пятна от пальцев и брызги еды. Особенно страдает дверца и ручка. Отмыть всё это хочется быстро, без вреда для покрытия — и, желательно, без дорогих средств. Есть хорошие новости: три бюджетных способа действительно работают, причём один из них — с помощью зубной пасты.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка холодильника

1. Классика жанра — сода и вода

Пожалуй, самый безопасный и универсальный метод:

Растворите 2 столовые ложки соды в 500 мл тёплой воды

Смочите мягкую тряпку и протрите поверхности

Особое внимание — углам и ручкам

После чистки обязательно насухо вытереть, чтобы не осталось белых разводов

Сода отлично справляется с жиром, не царапая пластик и металл.

2. Пенное оружие — средство для посуды

Если пятна старые или с масляными потеками:

Разведите любимое моющее средство в воде до образования обильной пены

Нанесите пену на холодильник

Оставьте на 5 минут

Протрите влажной тряпкой и вытрите насухо

Пена растворяет даже застарелый жир.

3. Неожиданное решение — белая зубная паста

Подходит для борьбы с точечными загрязнениями:

Используйте только белую пасту, без красителей

Нанесите на пятно, слегка потрите мягкой тканью

Смойте и отполируйте сухой салфеткой

Внимание: зубная паста обладает абразивными свойствами, поэтому не наносите её на чистые участки, чтобы не повредить покрытие.

Совет:

Перед использованием любого из способов, протестируйте средство на незаметной зоне — например, сбоку у пола. Это поможет избежать сюрпризов, особенно если холодильник с глянцевым покрытием.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье.

