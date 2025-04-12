Гриб с помойки? Вся правда о шампиньонах

Шампиньоны прочно обосновались в меню многих россиян: их не нужно долго готовить, они доступны по цене и при этом содержат белок, клетчатку и витамины группы B. Но, несмотря на свою "безобидность", эти грибы подходят не всем. Более того — в некоторых случаях их употребление может навредить здоровью.
Об этом рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова. Она уточнила: шампиньоны — действительно продукт с высокой пищевой ценностью, особенно для тех, кто ограничивает мясо в рационе. Но рекомендации по включению их в меню актуальны только для людей с нормальным пищеварением.
Людям с гастритом
Тем, кто страдает колитом или синдромом раздражённого кишечника
При заболеваниях почек — грибной хитин может затруднить выведение солей
При остром панкреатите или обострении хронических болезней ЖКТ
Хитин, содержащийся в грибах, хоть и полезен как клетчатка, может раздражать слизистую желудка и кишечника, особенно при наличии воспалительных процессов.
По словам эксперта, это устаревшее заблуждение. Современные шампиньоны выращиваются в строго контролируемых условиях на сертифицированных фермах. Классические "грибные грядки" — это тщательно выверенные субстраты, а не навозные кучи возле мусорок, как иногда считают.
Шампиньоны — отличный продукт, если с пищеварением всё в порядке. Но если есть хронические заболевания ЖКТ или почек — лучше проконсультироваться с врачом. Не всё, что "вроде полезно", подходит всем.
Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые. Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.
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