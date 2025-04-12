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Гриб с помойки? Вся правда о шампиньонах

1:43
Еда

Шампиньоны прочно обосновались в меню многих россиян: их не нужно долго готовить, они доступны по цене и при этом содержат белок, клетчатку и витамины группы B. Но, несмотря на свою "безобидность", эти грибы подходят не всем. Более того — в некоторых случаях их употребление может навредить здоровью.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Об этом рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова. Она уточнила: шампиньоны — действительно продукт с высокой пищевой ценностью, особенно для тех, кто ограничивает мясо в рационе. Но рекомендации по включению их в меню актуальны только для людей с нормальным пищеварением.

Кому стоит отказаться от шампиньонов:

  • Людям с гастритом

  • Тем, кто страдает колитом или синдромом раздражённого кишечника

  • При заболеваниях почек — грибной хитин может затруднить выведение солей

  • При остром панкреатите или обострении хронических болезней ЖКТ

Хитин, содержащийся в грибах, хоть и полезен как клетчатка, может раздражать слизистую желудка и кишечника, особенно при наличии воспалительных процессов.

А как насчёт мифа о "помоечных" шампиньонах

По словам эксперта, это устаревшее заблуждение. Современные шампиньоны выращиваются в строго контролируемых условиях на сертифицированных фермах. Классические "грибные грядки" — это тщательно выверенные субстраты, а не навозные кучи возле мусорок, как иногда считают.

Шампиньоны — отличный продукт, если с пищеварением всё в порядке. Но если есть хронические заболевания ЖКТ или почек — лучше проконсультироваться с врачом. Не всё, что "вроде полезно", подходит всем.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые. Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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