Ореховый рулет, который тает во рту: раскрыт секрет сочной начинки

Ореховая выпечка часто получается ароматной, но сухой. Особенно если орехов много. Однако у этого рецепта орехового рулета есть своя хитрость — и она меняет всё: рулет выходит мягким, влажным и насыщенным по вкусу.
Для теста:
Сухие дрожжи — 7 г
Тёплая вода — 4 ст. л.
Пшеничная мука — 1,5 стакана
Сахар — 1 ст. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Яйцо — 1 шт.
Сливочное масло — 50 г
Молоко — 4 ст. л.
Для начинки:
Грецкие орехи (молотые) — 0,5 стакана
Сахар — 0,5 стакана
Изюм — 100 г
Сливочное масло — 25 г
Тесто:
Растворите дрожжи в воде, дайте постоять 10 минут. Просейте муку, добавьте соль, сахар, порезанное масло. Перетрите до крошки. Влейте дрожжи, молоко, добавьте яйцо. Вымесите тесто. Уберите в холодильник на ночь — минимум на 12 часов.
Начинка:
Смешайте мягкое масло, сахар и нарезанный изюм. Изюм предварительно замочите — в тёплом молоке или роме. Орехи подрумяньте на сухой сковороде — это раскроет их вкус и аромат.
Формовка и выпечка:
Раскатайте тесто, выложите начинку, посыпьте орехами, сверните в рулет. Сформируйте кольцо, сделайте 12 надрезов, не доходя до центра. Поверните кусочки "боком", чтобы срезы были видны. Дайте расстояться 40 минут. Выпекайте 20-25 минут при 180°C.
Замените часть муки на цельнозерновую
Уменьшите сахар, добавьте немного мёда
Используйте качественные орехи и сухофрукты
Польза:
Грецкие орехи — источник полезных жиров, магния, витаминов группы B. Такой рулет — не только вкусный, но и питательный десерт, который можно позволить себе даже тем, кто заботится о здоровье.
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