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Ореховый рулет, который тает во рту: раскрыт секрет сочной начинки

2:15
Еда

Ореховая выпечка часто получается ароматной, но сухой. Особенно если орехов много. Однако у этого рецепта орехового рулета есть своя хитрость — и она меняет всё: рулет выходит мягким, влажным и насыщенным по вкусу.

ореховый рулет
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
ореховый рулет

Что понадобится:

Для теста:

  • Сухие дрожжи — 7 г

  • Тёплая вода — 4 ст. л.

  • Пшеничная мука — 1,5 стакана

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Соль — 0,5 ч. л.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сливочное масло — 50 г

  • Молоко — 4 ст. л.

Для начинки:

  • Грецкие орехи (молотые) — 0,5 стакана

  • Сахар — 0,5 стакана

  • Изюм — 100 г

  • Сливочное масло — 25 г

Как готовить:

  1. Тесто:
    Растворите дрожжи в воде, дайте постоять 10 минут. Просейте муку, добавьте соль, сахар, порезанное масло. Перетрите до крошки. Влейте дрожжи, молоко, добавьте яйцо. Вымесите тесто. Уберите в холодильник на ночь — минимум на 12 часов.

  2. Начинка:
    Смешайте мягкое масло, сахар и нарезанный изюм. Изюм предварительно замочите — в тёплом молоке или роме. Орехи подрумяньте на сухой сковороде — это раскроет их вкус и аромат.

  3. Формовка и выпечка:
    Раскатайте тесто, выложите начинку, посыпьте орехами, сверните в рулет. Сформируйте кольцо, сделайте 12 надрезов, не доходя до центра. Поверните кусочки "боком", чтобы срезы были видны. Дайте расстояться 40 минут. Выпекайте 20-25 минут при 180°C.

Как сделать рулет полезнее:

  • Замените часть муки на цельнозерновую

  • Уменьшите сахар, добавьте немного мёда

  • Используйте качественные орехи и сухофрукты

Польза:
Грецкие орехи — источник полезных жиров, магния, витаминов группы B. Такой рулет — не только вкусный, но и питательный десерт, который можно позволить себе даже тем, кто заботится о здоровье.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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