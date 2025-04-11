Ореховый рулет, который тает во рту: раскрыт секрет сочной начинки

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Ореховая выпечка часто получается ароматной, но сухой. Особенно если орехов много. Однако у этого рецепта орехового рулета есть своя хитрость — и она меняет всё: рулет выходит мягким, влажным и насыщенным по вкусу.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain ореховый рулет

Что понадобится:

Для теста:

Сухие дрожжи — 7 г

Тёплая вода — 4 ст. л.

Пшеничная мука — 1,5 стакана

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 50 г

Молоко — 4 ст. л.

Для начинки:

Грецкие орехи (молотые) — 0,5 стакана

Сахар — 0,5 стакана

Изюм — 100 г

Сливочное масло — 25 г

Как готовить:

Тесто:

Растворите дрожжи в воде, дайте постоять 10 минут. Просейте муку, добавьте соль, сахар, порезанное масло. Перетрите до крошки. Влейте дрожжи, молоко, добавьте яйцо. Вымесите тесто. Уберите в холодильник на ночь — минимум на 12 часов. Начинка:

Смешайте мягкое масло, сахар и нарезанный изюм. Изюм предварительно замочите — в тёплом молоке или роме. Орехи подрумяньте на сухой сковороде — это раскроет их вкус и аромат. Формовка и выпечка:

Раскатайте тесто, выложите начинку, посыпьте орехами, сверните в рулет. Сформируйте кольцо, сделайте 12 надрезов, не доходя до центра. Поверните кусочки "боком", чтобы срезы были видны. Дайте расстояться 40 минут. Выпекайте 20-25 минут при 180°C.

Как сделать рулет полезнее:

Замените часть муки на цельнозерновую

Уменьшите сахар, добавьте немного мёда

Используйте качественные орехи и сухофрукты

Польза:

Грецкие орехи — источник полезных жиров, магния, витаминов группы B. Такой рулет — не только вкусный, но и питательный десерт, который можно позволить себе даже тем, кто заботится о здоровье.