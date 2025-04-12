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Противень как новый: лайфхак для самых ленивых

Еда

Пригоревший жир на противне — настоящий кошмар для любой кухни. Ни в посудомойку не засунуть, ни руками не оттереть. Но не спешите тратить деньги на агрессивные чистящие средства. Всё, что нужно, уже есть у вас дома. Рассказываем три проверенных способа, как очистить даже самый "запущенный" противень — быстро, безопасно и без царапин.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица

Сначала — подготовка:

Соскребите остатки еды и залейте противень водой. Оставьте на 15-20 минут, чтобы грязь размякла. А дальше — выбирайте "оружие".

1. Сода + перекись водорода

Идеальный дуэт против нагара:

  • Посыпьте поверхность пищевой содой

  • Распылите перекись водорода из бутылки с пульверизатором

  • Оставьте на 2-3 часа

  • Счистите губкой — нагар отходит легко, а губка темнеет от впитанной грязи

2. Сода + уксус в кипятке

Если противень помещается в раковину или таз:

  • Залейте туда кипяток

  • Добавьте 100 г соды и 100 мл уксуса

  • Опустите противень на 30-40 минут

  • Затем обработайте губкой — загрязнение размягчится и уйдёт без усилий

3. Лимонный сок + тёплая духовка

Подходит для лёгких и средних загрязнений:

  • Залейте лимонный сок в пульверизатор

  • Распылите по поверхности

  • Прогрейте противень в духовке до 50°C

  • Снова обработайте соком и протрите — жир растворяется почти мгновенно

Плюсы всех трёх способов:

  • Безопасны для посуды

  • Не требуют дорогих средств

  • Не оставляют царапин

  • Эффективны даже против старого жира

Уточнения

Про́тивень — тонкий металлический (или стеклянный) лист с загнутыми краями и невысоким бортиком для приготовления пищи (жарения и выпекания).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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