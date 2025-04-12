Противень как новый: лайфхак для самых ленивых

Пригоревший жир на противне — настоящий кошмар для любой кухни. Ни в посудомойку не засунуть, ни руками не оттереть. Но не спешите тратить деньги на агрессивные чистящие средства. Всё, что нужно, уже есть у вас дома. Рассказываем три проверенных способа, как очистить даже самый "запущенный" противень — быстро, безопасно и без царапин.

Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая курица

Сначала — подготовка:

Соскребите остатки еды и залейте противень водой. Оставьте на 15-20 минут, чтобы грязь размякла. А дальше — выбирайте "оружие".

1. Сода + перекись водорода

Идеальный дуэт против нагара:

Посыпьте поверхность пищевой содой

Распылите перекись водорода из бутылки с пульверизатором

Оставьте на 2-3 часа

Счистите губкой — нагар отходит легко, а губка темнеет от впитанной грязи

2. Сода + уксус в кипятке

Если противень помещается в раковину или таз:

Залейте туда кипяток

Добавьте 100 г соды и 100 мл уксуса

Опустите противень на 30-40 минут

Затем обработайте губкой — загрязнение размягчится и уйдёт без усилий

3. Лимонный сок + тёплая духовка

Подходит для лёгких и средних загрязнений:

Залейте лимонный сок в пульверизатор

Распылите по поверхности

Прогрейте противень в духовке до 50°C

Снова обработайте соком и протрите — жир растворяется почти мгновенно

Плюсы всех трёх способов:

Безопасны для посуды

Не требуют дорогих средств

Не оставляют царапин

Эффективны даже против старого жира

Уточнения

Про́тивень — тонкий металлический (или стеклянный) лист с загнутыми краями и невысоким бортиком для приготовления пищи (жарения и выпекания).



