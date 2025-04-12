Противень как новый: лайфхак для самых ленивых

Пригоревший жир на противне — настоящий кошмар для любой кухни. Ни в посудомойку не засунуть, ни руками не оттереть. Но не спешите тратить деньги на агрессивные чистящие средства. Всё, что нужно, уже есть у вас дома. Рассказываем три проверенных способа, как очистить даже самый "запущенный" противень — быстро, безопасно и без царапин.
Соскребите остатки еды и залейте противень водой. Оставьте на 15-20 минут, чтобы грязь размякла. А дальше — выбирайте "оружие".
Идеальный дуэт против нагара:
Посыпьте поверхность пищевой содой
Распылите перекись водорода из бутылки с пульверизатором
Оставьте на 2-3 часа
Счистите губкой — нагар отходит легко, а губка темнеет от впитанной грязи
Если противень помещается в раковину или таз:
Залейте туда кипяток
Добавьте 100 г соды и 100 мл уксуса
Опустите противень на 30-40 минут
Затем обработайте губкой — загрязнение размягчится и уйдёт без усилий
Подходит для лёгких и средних загрязнений:
Залейте лимонный сок в пульверизатор
Распылите по поверхности
Прогрейте противень в духовке до 50°C
Снова обработайте соком и протрите — жир растворяется почти мгновенно
Безопасны для посуды
Не требуют дорогих средств
Не оставляют царапин
Эффективны даже против старого жира
Про́тивень — тонкий металлический (или стеклянный) лист с загнутыми краями и невысоким бортиком для приготовления пищи (жарения и выпекания).
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