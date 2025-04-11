Почти как у бабушки — но без яиц: рецепт постного кулича

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Отказ от яиц и молока — не повод отказываться от традиционной пасхальной выпечки. Шеф-повар Иван Кудряшов в беседе с "Едим Дома" рассказал, как приготовить кулич без продуктов животного происхождения, который получится почти классическим — и по виду, и по духу праздника.

Фото: commons.wikimedia.org by Loyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кулич

Что понадобится для теста:

Пшеничная мука — 200 г

Рисовая мука — 50 г

Апельсины — 2 шт. (сок и цедра)

Цукаты и изюм — минимум по 50 г, лучше смешать

Разрыхлитель — 11 г (1 пакетик)

Сахар — 50 г (можно заменить сиропом топинамбура)

Сода — 6 г (или половина соды и половина разрыхлителя)

Соль — 2 г

Корица или ваниль — по вкусу (если корица — не менее 1 ч. л.)

Кокосовое масло — 60 г + 20 г для формы

Для глазури:

Аквафаба (жидкость из нута или консервированного горошка) — 50 г

Сахарная пудра — 100 г

Как готовить:

Все ингредиенты тщательно смешиваются в миске, затем тесто выкладывается в форму, смазанную маслом. Выпекать при 180°C около 30-40 минут. Готовность проверяется деревянной шпажкой — если выходит сухой, значит, пора доставать.

Глазурь делается просто:

Аквафабу взбить с сахарной пудрой до стойкой пены и покрыть остывший кулич. Можно украсить по желанию — орешками, сухофруктами или посыпкой.

Но есть нюанс:

"Кулич получится обычный, практически классический, но не такой вкусный. Отсутствие молока не позволяет сохранить нежность и вкусную корочку", — откровенно признался шеф.

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.

