Почти как у бабушки — но без яиц: рецепт постного кулича

Отказ от яиц и молока — не повод отказываться от традиционной пасхальной выпечки. Шеф-повар Иван Кудряшов в беседе с "Едим Дома" рассказал, как приготовить кулич без продуктов животного происхождения, который получится почти классическим — и по виду, и по духу праздника.
Пшеничная мука — 200 г
Рисовая мука — 50 г
Апельсины — 2 шт. (сок и цедра)
Цукаты и изюм — минимум по 50 г, лучше смешать
Разрыхлитель — 11 г (1 пакетик)
Сахар — 50 г (можно заменить сиропом топинамбура)
Сода — 6 г (или половина соды и половина разрыхлителя)
Соль — 2 г
Корица или ваниль — по вкусу (если корица — не менее 1 ч. л.)
Кокосовое масло — 60 г + 20 г для формы
Аквафаба (жидкость из нута или консервированного горошка) — 50 г
Сахарная пудра — 100 г
Все ингредиенты тщательно смешиваются в миске, затем тесто выкладывается в форму, смазанную маслом. Выпекать при 180°C около 30-40 минут. Готовность проверяется деревянной шпажкой — если выходит сухой, значит, пора доставать.
Аквафабу взбить с сахарной пудрой до стойкой пены и покрыть остывший кулич. Можно украсить по желанию — орешками, сухофруктами или посыпкой.
"Кулич получится обычный, практически классический, но не такой вкусный. Отсутствие молока не позволяет сохранить нежность и вкусную корочку", — откровенно признался шеф.
Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.
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