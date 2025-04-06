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Вы бы это уже выкинули, а зря: уставшие продукты могут больше, чем кажется

1:39
Еда

Продукты, которые уже не выглядят идеально, не всегда стоит выбрасывать. Немного воды, холода и фантазии — и они снова в деле. Вот как спасти овощи, фрукты и даже хлеб без лишних усилий.

Банановая кожура
Фото: commons.wikimedia. org by SammyAusDorfen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банановая кожура

Спасаем овощи и фрукты

  • Яблоки и морковь станут упругими, если подержать их в холодной подсоленной воде.

  • Помидоры с мягкой кожурой оживут после получасового "купания" в ледяной воде.

  • Сельдерей и редис снова хрустят, если добавить в миску с водой кусочки сырого картофеля.

  • Цитрусовые с сухой кожурой можно нарезать, заморозить и использовать как ароматный лёд.

  • Виноград отправляется в морозилку и превращается в освежающее лакомство.

Кулинарные лайфхаки

  • Черствый хлеб отлично подходит для домашних гренок — немного масла, духовка, и готово.

  • Мягкие бананы - идеальный базовый ингредиент для домашнего мороженого: просто добавьте какао и заморозьте.

  • Творог с последними днями годности отлично подойдёт для сырников — добавьте яйцо и муку.

Бонус: домашняя косметика

  • Авокадо, который не хочется есть, можно использовать для маски: мякоть и оливковое масло глубоко питают волосы.

  • Подвявшая зелень взбивается с водой в блендере и замораживается — кубики с насыщенным ароматом пригодятся для супов и соусов.

Даже уставшие продукты могут удивить, если дать им шанс. Минимум усилий — и вторая жизнь обеспечена. Главное — смотреть на кухню не как на склад, а как на лабораторию идей.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir - "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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