Вы бы это уже выкинули, а зря: уставшие продукты могут больше, чем кажется

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Продукты, которые уже не выглядят идеально, не всегда стоит выбрасывать. Немного воды, холода и фантазии — и они снова в деле. Вот как спасти овощи, фрукты и даже хлеб без лишних усилий.

Фото: commons.wikimedia. org by SammyAusDorfen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банановая кожура

Спасаем овощи и фрукты

Яблоки и морковь станут упругими, если подержать их в холодной подсоленной воде.

Помидоры с мягкой кожурой оживут после получасового "купания" в ледяной воде.

Сельдерей и редис снова хрустят, если добавить в миску с водой кусочки сырого картофеля.

Цитрусовые с сухой кожурой можно нарезать, заморозить и использовать как ароматный лёд.

Виноград отправляется в морозилку и превращается в освежающее лакомство.

Кулинарные лайфхаки

Черствый хлеб отлично подходит для домашних гренок — немного масла, духовка, и готово.

Мягкие бананы - идеальный базовый ингредиент для домашнего мороженого: просто добавьте какао и заморозьте.

Творог с последними днями годности отлично подойдёт для сырников — добавьте яйцо и муку.

Бонус: домашняя косметика

Авокадо, который не хочется есть , можно использовать для маски: мякоть и оливковое масло глубоко питают волосы.

Подвявшая зелень взбивается с водой в блендере и замораживается — кубики с насыщенным ароматом пригодятся для супов и соусов.

Даже уставшие продукты могут удивить, если дать им шанс. Минимум усилий — и вторая жизнь обеспечена. Главное — смотреть на кухню не как на склад, а как на лабораторию идей.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir - "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



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