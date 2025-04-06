Продукты, которые уже не выглядят идеально, не всегда стоит выбрасывать. Немного воды, холода и фантазии — и они снова в деле. Вот как спасти овощи, фрукты и даже хлеб без лишних усилий.
Яблоки и морковь станут упругими, если подержать их в холодной подсоленной воде.
Помидоры с мягкой кожурой оживут после получасового "купания" в ледяной воде.
Сельдерей и редис снова хрустят, если добавить в миску с водой кусочки сырого картофеля.
Цитрусовые с сухой кожурой можно нарезать, заморозить и использовать как ароматный лёд.
Виноград отправляется в морозилку и превращается в освежающее лакомство.
Черствый хлеб отлично подходит для домашних гренок — немного масла, духовка, и готово.
Мягкие бананы - идеальный базовый ингредиент для домашнего мороженого: просто добавьте какао и заморозьте.
Творог с последними днями годности отлично подойдёт для сырников — добавьте яйцо и муку.
Авокадо, который не хочется есть, можно использовать для маски: мякоть и оливковое масло глубоко питают волосы.
Подвявшая зелень взбивается с водой в блендере и замораживается — кубики с насыщенным ароматом пригодятся для супов и соусов.
Даже уставшие продукты могут удивить, если дать им шанс. Минимум усилий — и вторая жизнь обеспечена. Главное — смотреть на кухню не как на склад, а как на лабораторию идей.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir - "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.