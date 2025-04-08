Ложка за ложкой — и уже не думаешь о горячем: этот салат всегда исчезает со стола

Яркий, необычный и при этом очень простой — салат "Розовый фламинго" с крабовыми палочками не останется незамеченным. Его насыщенный цвет, нежная текстура и знакомые вкусы делают его отличным выбором для праздничного ужина или уютного обеда. Главное — натереть всё на мелкой тёрке, тогда каждый слой будет буквально таять во рту.
Свёкла (варёная) — 1 шт.
Яйца (варёные) — 2 шт.
Крабовые палочки — 100 г
Твёрдый сыр — 100 г
Чеснок — 1 зубчик
Майонез — 2 ст. л.
Сметана — 2 ст. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
Подготовьте основу.
Свёклу и яйца отварите заранее. Крабовые палочки освободите от плёнки, сыр используйте качественный, с ярким вкусом.
Нарезка и натирание.
Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. Яйца, сыр и свёклу натрите на мелкой тёрке. Это сделает текстуру особенно нежной.
Соберите салат.
Сложите все ингредиенты в миску, приправьте перцем. Если нужно — добавьте соль. Но помните: майонез и сыр уже содержат соль.
Заправка.
В отдельной пиалке смешайте сметану и майонез, добавьте чеснок через пресс. Любите поострее — положите побольше чеснока. Можно использовать только сметану или заменить её на натуральный йогурт.
Финальные штрихи.
Заправьте салат, хорошо перемешайте. Масса должна стать равномерно розовой — отсюда и поэтичное название. Для подачи можно использовать кулинарное кольцо.
Крабовые палочки: выбирайте те, где сурими — на первом месте в составе.
Заправка: для более лёгкого варианта используйте йогурт или сметану без майонеза.
Хранение: салат лучше подавать сразу, но можно хранить в холодильнике 1-2 дня.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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