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Ложка за ложкой — и уже не думаешь о горячем: этот салат всегда исчезает со стола

2:10
Еда

Яркий, необычный и при этом очень простой — салат "Розовый фламинго" с крабовыми палочками не останется незамеченным. Его насыщенный цвет, нежная текстура и знакомые вкусы делают его отличным выбором для праздничного ужина или уютного обеда. Главное — натереть всё на мелкой тёрке, тогда каждый слой будет буквально таять во рту.

Салат Сельдь под Шубой 04
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Сельдь под Шубой 04

Ингредиенты на 4 порции

  • Свёкла (варёная) — 1 шт.

  • Яйца (варёные) — 2 шт.

  • Крабовые палочки — 100 г

  • Твёрдый сыр — 100 г

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Майонез — 2 ст. л.

  • Сметана — 2 ст. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте основу.
    Свёклу и яйца отварите заранее. Крабовые палочки освободите от плёнки, сыр используйте качественный, с ярким вкусом.

  2. Нарезка и натирание.
    Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. Яйца, сыр и свёклу натрите на мелкой тёрке. Это сделает текстуру особенно нежной.

  3. Соберите салат.
    Сложите все ингредиенты в миску, приправьте перцем. Если нужно — добавьте соль. Но помните: майонез и сыр уже содержат соль.

  4. Заправка.
    В отдельной пиалке смешайте сметану и майонез, добавьте чеснок через пресс. Любите поострее — положите побольше чеснока. Можно использовать только сметану или заменить её на натуральный йогурт.

  5. Финальные штрихи.
    Заправьте салат, хорошо перемешайте. Масса должна стать равномерно розовой — отсюда и поэтичное название. Для подачи можно использовать кулинарное кольцо.

Полезные советы

  • Крабовые палочки: выбирайте те, где сурими — на первом месте в составе.

  • Заправка: для более лёгкого варианта используйте йогурт или сметану без майонеза.

  • Хранение: салат лучше подавать сразу, но можно хранить в холодильнике 1-2 дня.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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