Один продукт — и соль ушла: лайфхаки для неудачного супа

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, чуть-чуть пересыпал — и всё, суп стал солёным, как море. Знакомо? Не спешите выливать кастрюлю — ситуацию можно спасти. Причём не только водой, как думают многие.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Гороховый суп

Рассказываем, что действительно помогает, чтобы вернуть супу вкус и не испортить текстуру.

1. Вода — но с умом

Да, разбавить суп можно. Но только если он прозрачный, на бульоне. Добавляйте по чуть-чуть, с помешиванием и пробой на вкус. А вот сливочные и крем-супы от воды пострадают: станут водянистыми и неаппетитными.

2. Кислота на помощь

Капля лимонного сока или немного уксуса могут уравновесить вкус. Кислота приглушает ощущение соли, и суп становится мягче и сбалансированнее.

3. Картошка, рис, лапша

Крахмалистые продукты — настоящие спасатели. Добавьте немного картофеля, риса, лука или лапши — они впитают лишнюю соль. Чтобы не сделать суп густым, влейте немного воды, но без фанатизма.

4. Молочные продукты

Сливки, молоко или сметана не только "приглушают" соль, но и делают суп более нежным и густым. Особенно хороши такие добавки для крем-супов или овощных вариантов. Только не используйте с рыбными и острыми блюдами — вкус может испортиться.

5. Щепотка сахара

Немного сахара сгладит пересоленность — особенно в овощных и томатных супах. Не переборщите, чтобы не получилось сладкое первое.

6. Зелень — вкус и баланс

Свежий укроп, петрушка или кинза добавляют не только аромат, но и создают ощущение свежести, смещая фокус с излишней соли.

Уточнения

Пова́ренная соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

