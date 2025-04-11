Один продукт — и соль ушла: лайфхаки для неудачного супа

Кажется, чуть-чуть пересыпал — и всё, суп стал солёным, как море. Знакомо? Не спешите выливать кастрюлю — ситуацию можно спасти. Причём не только водой, как думают многие.
Рассказываем, что действительно помогает, чтобы вернуть супу вкус и не испортить текстуру.
Да, разбавить суп можно. Но только если он прозрачный, на бульоне. Добавляйте по чуть-чуть, с помешиванием и пробой на вкус. А вот сливочные и крем-супы от воды пострадают: станут водянистыми и неаппетитными.
Капля лимонного сока или немного уксуса могут уравновесить вкус. Кислота приглушает ощущение соли, и суп становится мягче и сбалансированнее.
Крахмалистые продукты — настоящие спасатели. Добавьте немного картофеля, риса, лука или лапши — они впитают лишнюю соль. Чтобы не сделать суп густым, влейте немного воды, но без фанатизма.
Сливки, молоко или сметана не только "приглушают" соль, но и делают суп более нежным и густым. Особенно хороши такие добавки для крем-супов или овощных вариантов. Только не используйте с рыбными и острыми блюдами — вкус может испортиться.
Немного сахара сгладит пересоленность — особенно в овощных и томатных супах. Не переборщите, чтобы не получилось сладкое первое.
Свежий укроп, петрушка или кинза добавляют не только аромат, но и создают ощущение свежести, смещая фокус с излишней соли.
Пова́ренная соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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