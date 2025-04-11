Вкус, который не повторить: чем на самом деле приправляют чипсы

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Хруст не тот, вкус не яркий, а внешний вид — скорее "картофельная трагедия", чем закуска из рекламы. Если вы хоть раз пытались повторить магазинные чипсы дома, наверняка задавались вопросом: почему у них получается, а у меня нет?

Фото: commons.wikimedia.org by Somian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чипсы

Шеф-повар Александр Растунин развеял иллюзии: дома воссоздать "настоящие" чипсы практически невозможно. И дело не в ваших кулинарных способностях.

Проблема №1 — оборудование

Заводы используют вакуумные фритюрницы и специальные жиры, выдерживающие очень высокие температуры. Именно они обеспечивают идеальный хруст, ровный цвет и ту самую "сухую" текстуру.

"После обжарки чипсы обрабатывают — с них буквально выдувают жир и температуру, — объясняет повар. — Такого дома не добиться ни в духовке, ни в микроволновке, ни в обычной фритюрнице".

Проблема №2 — вкус

Даже если чипсы получились хрустящими, вкус будет другим. Почему? Всё просто: покупные чипсы буквально нашпигованы усилителями вкуса, солями, ароматизаторами и добавками, усиливающими аппетит. А домашние — это просто картошка с солью и максимум паприкой.

А значит…

Домашние чипсы — это полезнее, но не вкуснее (если сравнивать с магазинной химией). Идеальны как перекус, но иллюзий питать не стоит — пачку с полки супермаркета вы дома не скопируете.

Уточнения

Чи́псы — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля, реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре). Также к чипсам иногда подают дип — густой соус, в который окунают чипсы.



