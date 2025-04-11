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Забудьте мифы: шашлык и холодный напиток — отличная пара

Еда

Сколько раз вы слышали: "не запивай шашлык холодным", "мясо свернётся, как цемент", "всё застрянет в животе"? Удивительно, но эти страшилки живы до сих пор — хотя с реальностью не имеют ничего общего.

шашлык
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
шашлык

По словам эксперта Давида Бабаяна, всё это — миф, не выдерживающий никакой критики.

Почему мясо не "застывает" в желудке

Температура внутри организма — около 39°C. Поэтому что бы вы ни выпили, напиток согреется буквально за секунды. Ни холодная вода, ни лимонад, ни газировка не превращают шашлык в монолит и не мешают пищеварению.

Даже наоборот: если вы не переедаете, запить еду — это нормально. Главное — знать меру и не устраивать гастрономических марафонов с литрами сладкой газировки.

А если хотите облегчить пищеварение

Есть один неожиданный и полезный лайфхак: ананасовый сок. В нём содержится бромелайн - фермент, который помогает расщеплять белок. А значит, шашлык переварится легче и быстрее. Особенно актуально, если вы выбрали жирный кусочек или переборщили с порцией.

Так что — пейте на здоровье. Главное, чтобы напитки были в радость, а не в нагрузку.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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