Курица не терпит спешки: правильное время для маринада

Куриный шашлык — это тот случай, когда простота готовки сочетается с максимумом удовольствия. Но чтобы он получился не сухим, а ароматным и сочным, нужно знать не только рецепт маринада, но и время. Именно его чаще всего недооценивают.
Своими секретами поделился шеф-повар Денис Перевоз.
Не вся курятина одинаково маринуется. Филе, например, впитывает маринад быстро, а вот мясо на кости требует больше времени.
"Если готовите курицу без кости — маринуйте минимум 12 часов. А куски с костью — лучше держать в маринаде 24 часа. Вечером замариновали, а на следующий день — готовим", — советует Денис Перевоз.
соевый соус
майонез
сок лимона
соль
молотый чёрный перец
сметана
измельчённый чеснок
соль
перец
сухой базилик
лук
чеснок
куркума
молотая зира (кумин)
соль
растительное масло
Маринады можно комбинировать, экспериментировать с пропорциями, добавлять любимые специи — главное, не спешить и дать мясу настояться. Тогда курица на шампуре получится не хуже ресторанной: с румяной корочкой и нежной серединой.
Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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