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Курица не терпит спешки: правильное время для маринада

Еда

Куриный шашлык — это тот случай, когда простота готовки сочетается с максимумом удовольствия. Но чтобы он получился не сухим, а ароматным и сочным, нужно знать не только рецепт маринада, но и время. Именно его чаще всего недооценивают.

шашлык
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
шашлык

Своими секретами поделился шеф-повар Денис Перевоз.

Почему важно учитывать часть курицы

Не вся курятина одинаково маринуется. Филе, например, впитывает маринад быстро, а вот мясо на кости требует больше времени.

"Если готовите курицу без кости — маринуйте минимум 12 часов. А куски с костью — лучше держать в маринаде 24 часа. Вечером замариновали, а на следующий день — готовим", — советует Денис Перевоз.

Три маринада, которые точно сработают:

1. Классика со вкусом Азии:

  • соевый соус

  • майонез

  • сок лимона

  • соль

  • молотый чёрный перец

2. Кремово-пряный:

  • сметана

  • измельчённый чеснок

  • соль

  • перец

  • сухой базилик

3. Восточная нотка:

  • лук

  • чеснок

  • куркума

  • молотая зира (кумин)

  • соль

  • растительное масло

Маринады можно комбинировать, экспериментировать с пропорциями, добавлять любимые специи — главное, не спешить и дать мясу настояться. Тогда курица на шампуре получится не хуже ресторанной: с румяной корочкой и нежной серединой.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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