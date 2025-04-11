Курица не терпит спешки: правильное время для маринада

Your browser does not support the audio element. Еда

Куриный шашлык — это тот случай, когда простота готовки сочетается с максимумом удовольствия. Но чтобы он получился не сухим, а ароматным и сочным, нужно знать не только рецепт маринада, но и время. Именно его чаще всего недооценивают.

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Своими секретами поделился шеф-повар Денис Перевоз.

Почему важно учитывать часть курицы

Не вся курятина одинаково маринуется. Филе, например, впитывает маринад быстро, а вот мясо на кости требует больше времени.

"Если готовите курицу без кости — маринуйте минимум 12 часов. А куски с костью — лучше держать в маринаде 24 часа. Вечером замариновали, а на следующий день — готовим", — советует Денис Перевоз.

Три маринада, которые точно сработают:

1. Классика со вкусом Азии:

соевый соус

майонез

сок лимона

соль

молотый чёрный перец

2. Кремово-пряный:

сметана

измельчённый чеснок

соль

перец

сухой базилик

3. Восточная нотка:

лук

чеснок

куркума

молотая зира (кумин)

соль

растительное масло

Маринады можно комбинировать, экспериментировать с пропорциями, добавлять любимые специи — главное, не спешить и дать мясу настояться. Тогда курица на шампуре получится не хуже ресторанной: с румяной корочкой и нежной серединой.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

