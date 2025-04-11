Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Один ремонт — минус зарплата: что происходит с ценами на СТО
Котлеты, которые можно есть даже на ночь — и не мучиться
Джинса пошла вразнос: 7 фасонов платьев, которые взорвали подиумы
Вика Цыганова озвучила неожиданную причину, почему она ждёт возвращения Дмитрия Быкова* и Татьяны Лазаревой**
Ипотека против аренды: когда покупка жилья станет выгоднее
За красивой картинкой — риск для здоровья: тренер объяснила, какой ценой даётся успех в фитнес-марафонах
Этот азиатский рай дарит лето и обед за копейки — но есть нюанс
Материк трескается изнутри: древняя плита тянет Северную Америку на дно

Соды нет — пирог будет: 5 неожиданных замен, которые работают

1:47
Еда

Печь собрались, а сода внезапно закончилась? Не беда. Оказывается, на любой кухне найдётся как минимум пять отличных заменителей, которые не только спасут рецепт, но и могут сделать его даже интереснее на вкус и текстуру.

сода
Фото: freepik
сода

Запоминай (или сохраняй): сода — не единственный способ сделать выпечку пышной и воздушной.

1. Разрыхлитель — проверенная замена

Классика жанра. На одну ложку соды — три ложки разрыхлителя. Он не имеет вкуса, не требует гашения и работает стабильно.

2. Взбитые белки

Если в рецепте есть яйца — отлично. Просто взбей два белка в крепкую пену и аккуратно введи в тесто. Оно получится воздушным и мягким. Главное — не перемешивай слишком активно, чтобы не потерять пузырьки.

3. Газированная вода

Да-да, обычная сильногазированная вода тоже справится. Пара ложек в тесто — и пузырьки пойдут в дело. Только работай быстро: углекислый газ быстро улетучивается. И никаких сладких лимонадов — только чистая вода без сахара и красителей.

4. Алкоголь

Выпечка для взрослых — не значит с градусом, а значит с эффектом! Пара ложек пива или ложка водки улучшит вкус и придаст тесту нужную пышность. Подходит не для всех рецептов, но если тесто не капризное — почему бы и нет?

5. Масло или маргарин

Сливочное масло делает тесто рыхлым и рассыпчатым, особенно в бисквитах и кексах. Не пышность, но структура — на высоте. Главное — не переборщить, иначе крошиться будет с первого кусочка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Авто
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают Аудио 
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной
Садоводство, цветоводство
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Сводка с фронта: ВС РФ планируют зайти в Днепропетровск, Украине обещают разруху и бандитизм Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Последние материалы
Худеем с удовольствием: 6 ритуалов красоты и лёгкости
Хочешь просыпаться с идеальной кожей? Без этого средства не обойтись
Один взгляд вправо — и вы спасены: как не ослепнуть от встречных фар
Забудьте о зажимах в шее: фитнес-эксперт показала элементарные упражнения, доступные каждому
Советская версия харчо, которую хочется повторить
Цифры, которые удивляют: сколько россияне тратят на кухонную мебель
Цензура в кино: имя Алексея Кортнева стало невидимым в фильме День радио — артист высказался по этому поводу
Шампунь против шерсти: скрытая угроза частого купания вашего питомца
Ваш Android может быть небезопасен, даже если обновлён — вот что вы забываете
Пять мест в Хорватии, откуда Адриатика выглядит как картина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.