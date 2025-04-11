Соды нет — пирог будет: 5 неожиданных замен, которые работают

Печь собрались, а сода внезапно закончилась? Не беда. Оказывается, на любой кухне найдётся как минимум пять отличных заменителей, которые не только спасут рецепт, но и могут сделать его даже интереснее на вкус и текстуру.
Запоминай (или сохраняй): сода — не единственный способ сделать выпечку пышной и воздушной.
Классика жанра. На одну ложку соды — три ложки разрыхлителя. Он не имеет вкуса, не требует гашения и работает стабильно.
Если в рецепте есть яйца — отлично. Просто взбей два белка в крепкую пену и аккуратно введи в тесто. Оно получится воздушным и мягким. Главное — не перемешивай слишком активно, чтобы не потерять пузырьки.
Да-да, обычная сильногазированная вода тоже справится. Пара ложек в тесто — и пузырьки пойдут в дело. Только работай быстро: углекислый газ быстро улетучивается. И никаких сладких лимонадов — только чистая вода без сахара и красителей.
Выпечка для взрослых — не значит с градусом, а значит с эффектом! Пара ложек пива или ложка водки улучшит вкус и придаст тесту нужную пышность. Подходит не для всех рецептов, но если тесто не капризное — почему бы и нет?
Сливочное масло делает тесто рыхлым и рассыпчатым, особенно в бисквитах и кексах. Не пышность, но структура — на высоте. Главное — не переборщить, иначе крошиться будет с первого кусочка.
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Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.