Соды нет — пирог будет: 5 неожиданных замен, которые работают

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Печь собрались, а сода внезапно закончилась? Не беда. Оказывается, на любой кухне найдётся как минимум пять отличных заменителей, которые не только спасут рецепт, но и могут сделать его даже интереснее на вкус и текстуру.

Фото: freepik сода

Запоминай (или сохраняй): сода — не единственный способ сделать выпечку пышной и воздушной.

1. Разрыхлитель — проверенная замена

Классика жанра. На одну ложку соды — три ложки разрыхлителя. Он не имеет вкуса, не требует гашения и работает стабильно.

2. Взбитые белки

Если в рецепте есть яйца — отлично. Просто взбей два белка в крепкую пену и аккуратно введи в тесто. Оно получится воздушным и мягким. Главное — не перемешивай слишком активно, чтобы не потерять пузырьки.

3. Газированная вода

Да-да, обычная сильногазированная вода тоже справится. Пара ложек в тесто — и пузырьки пойдут в дело. Только работай быстро: углекислый газ быстро улетучивается. И никаких сладких лимонадов — только чистая вода без сахара и красителей.

4. Алкоголь

Выпечка для взрослых — не значит с градусом, а значит с эффектом! Пара ложек пива или ложка водки улучшит вкус и придаст тесту нужную пышность. Подходит не для всех рецептов, но если тесто не капризное — почему бы и нет?

5. Масло или маргарин

Сливочное масло делает тесто рыхлым и рассыпчатым, особенно в бисквитах и кексах. Не пышность, но структура — на высоте. Главное — не переборщить, иначе крошиться будет с первого кусочка.