Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Абрикос не даёт плодов? Причина может быть рядом
Храп исчез сам: что ела женщина, чтобы снова спать спокойно
Эти 5 тенденций декора 90-х снова вошли в моду
Красиво, но смертельно: какую деталь авто запретили по закону и почему она всем нравилась
Пчёлы — это тайные экономисты: доказано экспериментом
Собчак оценила дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта: природа не отдохнула
Постукивание пальцами улучшает понимание речи на шумной вечеринке! Тайна ритмического прайминга
Правда о кремах от растяжек, которую скрывают производители
Освещённый лунным светом: на вечерней экскурсии по вилле Дураццо Паллавичини вас ждёт загадочное погружение

Жир на кухне исчезнет за 20 минут: нужна только сода и капля масла

1:42
Еда

Застывший жир на шкафах, липкая плита и мутное стекло духовки — знакомо? Чтобы не душиться в облаке химии и не тратить деньги на дорогие средства, достаточно двух простых рецептов с содой, которые реально работают.

кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня

Главное — немного терпения и… растительное масло. Да-да, звучит странно, но именно это сочетание поможет победить даже старый кухонный налёт.

Способ №1: сода + масло

Смешайте:

  • 2 ч. л. пищевой соды

  • 1 ч. л. растительного масла

Получившуюся пасту нанесите на загрязнённую поверхность и оставьте на 20 минут. Потом аккуратно протрите губкой. Жир начинает "отлипать" от поверхности буквально на глазах.

Совет: если обрабатываете вертикальные поверхности (например, шкафы или фартук), подстелите салфетку или ткань, чтобы капли жира не растекались.

Этот метод подходит для:

  • лакированных покрытий

  • поверхностей, обработанных воском, маслом или полиролью

Но будьте осторожны! На окрашенной древесине или светлых фасадах масло может оставить желтоватый оттенок.

Способ №2: сода + перекись + средство для посуды

Смешайте:

  • 1 ст. л. соды

  • 1 ст. л. перекиси водорода

  • 1 ст. л. жидкого средства для мытья посуды

Нанесите на загрязнение, подождите 10-15 минут и смойте.

Этот состав отлично справляется с жиром на:

  • плите

  • духовке

  • стеклянных поверхностях

  • вытяжке

  • противнях и жаропрочной посуде

Без едкого запаха, перчаток и долгого скребания.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х
Еда и рецепты
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х Аудио 
Остановил инспектор — включать ли аварийку? Ответ, которого никто не ожидал
Авто
Остановил инспектор — включать ли аварийку? Ответ, которого никто не ожидал Аудио 
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Наука и техника
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Бабушкин рецепт кулича, который тает во рту
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Последние материалы
Красиво, но смертельно: какую деталь авто запретили по закону и почему она всем нравилась
Пчёлы — это тайные экономисты: доказано экспериментом
Постукивание пальцами улучшает понимание речи на шумной вечеринке! Тайна ритмического прайминга
Собчак оценила дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта: природа не отдохнула
Правда о кремах от растяжек, которую скрывают производители
Освещённый лунным светом: на вечерней экскурсии по вилле Дураццо Паллавичини вас ждёт загадочное погружение
Urals дешевеет, но есть выход: как дешёвая нефть может сыграть на руку России
Это растение в вашем саду может испортить вам жизнь: приносит несчастье и бедность
Перед нами смутные, желчные мечтания, нарочитый уход в беспредметное брюзжание… — писала газета Аргументы и факты 11 апреля 1982 года
Пирог без теста, но с мясом: готовим ужин, который удивит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.