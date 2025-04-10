Жир на кухне исчезнет за 20 минут: нужна только сода и капля масла

Застывший жир на шкафах, липкая плита и мутное стекло духовки — знакомо? Чтобы не душиться в облаке химии и не тратить деньги на дорогие средства, достаточно двух простых рецептов с содой, которые реально работают.
Главное — немного терпения и… растительное масло. Да-да, звучит странно, но именно это сочетание поможет победить даже старый кухонный налёт.
Смешайте:
2 ч. л. пищевой соды
1 ч. л. растительного масла
Получившуюся пасту нанесите на загрязнённую поверхность и оставьте на 20 минут. Потом аккуратно протрите губкой. Жир начинает "отлипать" от поверхности буквально на глазах.
Совет: если обрабатываете вертикальные поверхности (например, шкафы или фартук), подстелите салфетку или ткань, чтобы капли жира не растекались.
Этот метод подходит для:
лакированных покрытий
поверхностей, обработанных воском, маслом или полиролью
Но будьте осторожны! На окрашенной древесине или светлых фасадах масло может оставить желтоватый оттенок.
Смешайте:
1 ст. л. соды
1 ст. л. перекиси водорода
1 ст. л. жидкого средства для мытья посуды
Нанесите на загрязнение, подождите 10-15 минут и смойте.
Этот состав отлично справляется с жиром на:
плите
духовке
стеклянных поверхностях
вытяжке
противнях и жаропрочной посуде
Без едкого запаха, перчаток и долгого скребания.
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