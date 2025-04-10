Жир на кухне исчезнет за 20 минут: нужна только сода и капля масла

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Застывший жир на шкафах, липкая плита и мутное стекло духовки — знакомо? Чтобы не душиться в облаке химии и не тратить деньги на дорогие средства, достаточно двух простых рецептов с содой, которые реально работают.

Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кухня

Главное — немного терпения и… растительное масло. Да-да, звучит странно, но именно это сочетание поможет победить даже старый кухонный налёт.

Способ №1: сода + масло

Смешайте:

2 ч. л. пищевой соды

1 ч. л. растительного масла

Получившуюся пасту нанесите на загрязнённую поверхность и оставьте на 20 минут. Потом аккуратно протрите губкой. Жир начинает "отлипать" от поверхности буквально на глазах.

Совет: если обрабатываете вертикальные поверхности (например, шкафы или фартук), подстелите салфетку или ткань, чтобы капли жира не растекались.

Этот метод подходит для:

лакированных покрытий

поверхностей, обработанных воском, маслом или полиролью

Но будьте осторожны! На окрашенной древесине или светлых фасадах масло может оставить желтоватый оттенок.

Способ №2: сода + перекись + средство для посуды

Смешайте:

1 ст. л. соды

1 ст. л. перекиси водорода

1 ст. л. жидкого средства для мытья посуды

Нанесите на загрязнение, подождите 10-15 минут и смойте.

Этот состав отлично справляется с жиром на:

плите

духовке

стеклянных поверхностях

вытяжке

противнях и жаропрочной посуде

Без едкого запаха, перчаток и долгого скребания.