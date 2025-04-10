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Пирог без теста, но с мясом: готовим ужин, который удивит

2:04
Еда

Любите пироги, но ненавидите возиться с тестом? У нас отличная новость: бывает пирог, где никакого теста нет вообще — только мясо, овощи, сыр и пикантный соус. А результат настолько хорош, что хочется готовить снова и снова.

Пирог с мясом
Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пирог с мясом

Блюдо получается сытным, полезным и визуально очень эффектным — не стыдно подать даже на праздник. Готовится просто, а выглядит как шеф-ресторан. Идеально для семейного ужина или гостей, которые вот-вот постучат в дверь.

Что понадобится:

  • фарш (говядина, свинина или курица) — 1 кг

  • замороженная смесь брокколи и цветной капусты — 400 г

  • морковь — 1 крупная

  • лук — 2 шт.

  • чеснок — 4 зубчика

  • листы нори — 6 шт.

  • йогурт или сметана — 200 мл

  • горчица с зёрнами — 2 ст. л.

  • твёрдый сыр — 150 г

  • соль, перец, немного оливкового масла

  • для подачи — маринованный имбирь

Как готовить:

  1. Обжарьте фарш с луком и чесноком, посолите, поперчите.

  2. Отдельно отварите брокколи, цветную капусту и нарезанную морковь. Слейте воду.

  3. Форму слегка смажьте маслом, выложите два листа нори внахлёст.

  4. Смешайте йогурт с горчицей — это ваш соус. Смажьте им нори.

  5. Выложите половину фарша, сверху — половину овощей.

  6. Повторите слои: нори, соус, овощи, мясо. Накройте нори, снова промажьте соусом и засыпьте сыром.

  7. Запекайте при 200°С около 30 минут до золотистой корочки.

Совет: чтобы пирог лучше держал форму — добавьте пару яиц в фарш.

Подавать лучше с маринованным имбирём и зеленью. Можно посыпать кунжутом. В этом пироге много белка, клетчатки, антиоксидантов и никаких лишних углеводов. Вкусно, красиво и без грамма теста.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Пирог без теста, но с мясом: готовим ужин, который удивит
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