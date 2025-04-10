Пирог без теста, но с мясом: готовим ужин, который удивит

Любите пироги, но ненавидите возиться с тестом? У нас отличная новость: бывает пирог, где никакого теста нет вообще — только мясо, овощи, сыр и пикантный соус. А результат настолько хорош, что хочется готовить снова и снова.
Блюдо получается сытным, полезным и визуально очень эффектным — не стыдно подать даже на праздник. Готовится просто, а выглядит как шеф-ресторан. Идеально для семейного ужина или гостей, которые вот-вот постучат в дверь.
фарш (говядина, свинина или курица) — 1 кг
замороженная смесь брокколи и цветной капусты — 400 г
морковь — 1 крупная
лук — 2 шт.
чеснок — 4 зубчика
листы нори — 6 шт.
йогурт или сметана — 200 мл
горчица с зёрнами — 2 ст. л.
твёрдый сыр — 150 г
соль, перец, немного оливкового масла
для подачи — маринованный имбирь
Обжарьте фарш с луком и чесноком, посолите, поперчите.
Отдельно отварите брокколи, цветную капусту и нарезанную морковь. Слейте воду.
Форму слегка смажьте маслом, выложите два листа нори внахлёст.
Смешайте йогурт с горчицей — это ваш соус. Смажьте им нори.
Выложите половину фарша, сверху — половину овощей.
Повторите слои: нори, соус, овощи, мясо. Накройте нори, снова промажьте соусом и засыпьте сыром.
Запекайте при 200°С около 30 минут до золотистой корочки.
Совет: чтобы пирог лучше держал форму — добавьте пару яиц в фарш.
Подавать лучше с маринованным имбирём и зеленью. Можно посыпать кунжутом. В этом пироге много белка, клетчатки, антиоксидантов и никаких лишних углеводов. Вкусно, красиво и без грамма теста.
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
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