Пирог без теста, но с мясом: готовим ужин, который удивит

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите пироги, но ненавидите возиться с тестом? У нас отличная новость: бывает пирог, где никакого теста нет вообще — только мясо, овощи, сыр и пикантный соус. А результат настолько хорош, что хочется готовить снова и снова.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пирог с мясом

Блюдо получается сытным, полезным и визуально очень эффектным — не стыдно подать даже на праздник. Готовится просто, а выглядит как шеф-ресторан. Идеально для семейного ужина или гостей, которые вот-вот постучат в дверь.

Что понадобится:

фарш (говядина, свинина или курица) — 1 кг

замороженная смесь брокколи и цветной капусты — 400 г

морковь — 1 крупная

лук — 2 шт.

чеснок — 4 зубчика

листы нори — 6 шт.

йогурт или сметана — 200 мл

горчица с зёрнами — 2 ст. л.

твёрдый сыр — 150 г

соль, перец, немного оливкового масла

для подачи — маринованный имбирь

Как готовить:

Обжарьте фарш с луком и чесноком, посолите, поперчите. Отдельно отварите брокколи, цветную капусту и нарезанную морковь. Слейте воду. Форму слегка смажьте маслом, выложите два листа нори внахлёст. Смешайте йогурт с горчицей — это ваш соус. Смажьте им нори. Выложите половину фарша, сверху — половину овощей. Повторите слои: нори, соус, овощи, мясо. Накройте нори, снова промажьте соусом и засыпьте сыром. Запекайте при 200°С около 30 минут до золотистой корочки.

Совет: чтобы пирог лучше держал форму — добавьте пару яиц в фарш.

Подавать лучше с маринованным имбирём и зеленью. Можно посыпать кунжутом. В этом пироге много белка, клетчатки, антиоксидантов и никаких лишних углеводов. Вкусно, красиво и без грамма теста.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.



